Coppa Italia, il Monastir spreca e va fuori: Martins trascina la Cos Sarrabus Ogliastra

Il cammino in Coppa Italia del Monastir si ferma al primo ostacolo. Al "Circillai" di Bari Sardo, i padroni di casa della Cos Sarrabus Ogliastra si impongono per 2-1 e passano il turno, punendo le troppe disattenzioni della formazione ospite sotto porta.

La partita è vivace fin dai primi minuti, con il Monastir che crea molto ma sbatte contro l'estremo difensore ogliastrino Xaxa. Al 13' Aloia non inquadra la porta su assist di Gianoli, poi tocca a Belli sbattere sui guantoni del portiere di casa, bravo a ripetersi subito dopo ancora su Aloia. La Cos non resta a guardare e risponde con Odianose, che tra il 17' e il 19' chiama Contini a due interventi decisivi per blindare lo 0-0. Alla mezz'ora l'Ogliastra spreca un contropiede nitido con Caggiu, che a tu per tu col portiere sceglie di non tirare. Sul capovolgimento di fronte, Aloia fa tremare il palo, mancando di un soffio il vantaggio ospite.

Il copione cambia radicalmente in avvio di ripresa, grazie alla mossa dalla panchina del tecnico locale Nicola Ruggeri. Al 50' fa il suo ingresso in campo Martins: al primo pallone toccato, l'attaccante batte Contini e sblocca il match. Il Monastir ha l'immediata occasione per rimettere i conti in parità, ma tre minuti dopo Aloia sbaglia clamorosamente la mira a porta sguarnita.

L'episodio che chiude i giochi arriva al 79'. Il difensore del Monastir Collu, entrato nella ripresa, atterra Morrone in piena area: l'arbitro Fresu non ha dubbi, fischia il calcio di rigore ed estrae il cartellino rosso. Dal dischetto si presenta Martins, che non sbaglia e firma la doppietta personale per il 2-0.

In inferiorità numerica, il Monastir prova a riaprire la partita nel finale con i cambi. All'87' è proprio il neo entrato Mameli ad accorciare le distanze. Una rete che serve solo per le statistiche: il forcing degli ultimi minuti non scardina la difesa della Cos, che festeggia il passaggio del turno. Per il Monastir l'occasione del riscatto è però dietro l'angolo: il prossimo fine settimana le due squadre si ritroveranno di fronte, sempre in Ogliastra, per la prima giornata di campionato.

IL TABELLINO

COS SARRABUS OGLIASTRA (3-5-2): Xaxa, Prieto, Cabiddu, Mikhaylovskiy, Anedda (46’ De Luca), Murgia, Ponzo (85’ Loi), Rossi, Intinacelli (73’ Cogotti), Caggiu (66’ Morrone), Odianose (46’ Martins). A disposizione: Loddo, Suciu, Nurchi, Cargiolli. Allenatore: Nicola Ruggeri.

MONASTIR (4-2-3-1): Contini; Pinna, Cortinovis (60’ Collu), Porru, Corcione; Conti, Belli (85’ Mameli); Loru (73’ Masia), Gianoli, Leone (73’ Rossi); Aloia. A disposizione: Fusco, Fanari, Alvarez, Ragni, Congiu. Allenatore: Marcello Angheleddu.

Marcatori: 50’ e 80’ (rig.) Martins (C), 87’ Mameli (M). Note: Recupero 3’ pt e 5’ st. Ammoniti: 29’ Anedda (C), 86’ Morrone (C). Espulso: 79’ Collu (M). Arbitro: Salvatore Fresu (sez. Sassari). Assistenti: Flavio Pisu (Oristano) e Augusto Giovanni Scanu (Sassari).