Web Project Sottorete, battaglia al tie-break contro la vicecapolista Ittiri. Il terzo posto resta blindato.

Alghero, 6 maggio 2026 – Una maratona di oltre due ore di gioco non è bastata alla Webproject Sottorete per avere la meglio sulla corazzata GS Ittiri Volley. Nella gara valida per la 21ª giornata del campionato di Prima Divisione Maschile, disputata domenica 3 maggio presso la palestra di via Malta ad Alghero, i padroni di casa si sono arresi solo al quinto set, portando comunque a casa un punto prezioso per la classifica.





La sfida è stata un susseguirsi di emozioni e capovolgimenti di fronte. La Sottorete è partita forte, aggiudicandosi un primo set tiratissimo (25/23), ma ha subito il ritorno degli ospiti che hanno ribaltato il punteggio vincendo secondo e terzo parziale con un doppio 18/25. Nel momento di massima difficoltà, la squadra di casa ha ritrovato smalto e precisione, impattando sul 2-2 grazie a un quarto set giocato con grande determinazione (25/20).





La decisione è stata dunque rimandata al tie-break, dove l’Ittiri ha mostrato maggiore cinismo nelle fasi cruciali, chiudendo 12/15 e portando a casa la vittoria finale per 2-3.





Risultato finale: 2-3 (25/23, 18/25, 18/25, 25/20, 12/15)





Nonostante la sconfitta interna, la Web Project Sottorete consolida il proprio terzo posto nel Girone Unico con 43 punti. Il distacco sulla diretta inseguitrice, la Silvio Pellico 3P (ferma a 42 punti), rimane di una sola lunghezza, mantenendo apertissima la lotta per il podio in questo finale di stagione dominato da Ermes Volley e dallo stesso Ittiri.





Al termine della gara, l’allenatore della Sottorete non ha nascosto un pizzico di amarezza per l’occasione sfumata: "È stata una gara molto sentita e combattuta, ma purtroppo siamo arrivati a questo appuntamento nel peggiore dei modi a livello di condizione generale. Quando affrontiamo squadre di questo livello, paghiamo caro i troppi cali di attenzione e concentrazione durante i set, e questo ci ha penalizzato profondamente. Non c'è molto altro da aggiungere, il risultato è figlio di queste discontinuità."





La Web Project Sottorete tornerà subito al lavoro per limare quegli errori di distrazione che hanno pesato nel weekend, con l'obiettivo di difendere la terza piazza nelle prossime decisive sfide di campionato.