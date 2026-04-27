L'Alghero espugna il campo del Bonorva e conclude il campionato da imbattuto

I giallorossi si impongono per due reti a una nell'ultima giornata del torneo di Promozione. Decisive le marcature di Marras e Barboza nella prima frazione di gioco.

Il traguardo dell'imbattibilità stagionale è stato raggiunto. Nel pomeriggio del venticinque aprile, sul terreno di gioco dello stadio "Chicchito Chessa", la formazione calcistica dell'Alghero ha superato i padroni di casa del Bonorva con il risultato di due a uno. La gara, valida per la trentatreesima e ultima giornata del girone B del campionato di Promozione, ovvero il sesto livello della piramide calcistica nazionale, chiude l'annata della capolista senza registrare alcuna sconfitta.

Le sorti dell'incontro si sono decise interamente nel primo tempo. Dopo una fase di avvio caratterizzata da una conclusione fuori misura della punta algherese Marras, all'ottavo minuto lo stesso attaccante ha sbloccato il risultato. Sfruttando una manovra orchestrata dai compagni Fadda e Virdis, Marras ha intercettato un traversone e superato con un colpo di testa il portiere locale Mannoni. La reazione del Bonorva, guidato in panchina dall'allenatore Michele Pulina, si è materializzata all'undicesimo minuto: l'estremo difensore algherese Carta ha respinto un primo tentativo ravvicinato di Chelo, ma nulla ha potuto sulla successiva deviazione a rete di Stefano Pinna, lesto a ribadire in porta il pallone del momentaneo pareggio. L'equilibrio si è rotto definitivamente allo scadere dei primi quarantacinque minuti, quando un traversone scoccato dalla fascia destra dal centrocampista Mereu ha trovato lo stacco aereo del difensore Barboza, autore del colpo di testa che ha siglato il due a uno a favore della squadra allenata da Mauro Giorico.

La ripresa, diretta dall'arbitro Giovanni Maria Ortu della sezione di Carbonia, ha registrato diverse occasioni per arrotondare il punteggio. Gli ospiti hanno sfiorato la terza rete in più circostanze, colpendo un palo con Mil e impegnando il portiere Mannoni, abile a neutralizzare almeno cinque nitide palle gol scoccate da Virdis e Barboza. Sul fronte opposto, la compagine locale ha tentato di ristabilire la parità affidandosi alle ripartenze veloci in contropiede orchestrate da Saba, ma la retroguardia e i guantoni del portiere Carta hanno blindato il risultato fino al fischio finale.

Oltre al verdetto del campo, la giornata si è distinta per il protocollo di accoglienza riservato dalla società del Bonorva ai dominatori del torneo. Prima del calcio d'inizio, i giocatori di casa hanno omaggiato gli avversari con il cosiddetto "pasillo d'onore", il tradizionale schieramento su due file parallele per applaudire l'ingresso in campo della formazione vincitrice del campionato, consegnando contestualmente una targa celebrativa alla dirigenza. Il clima di distensione è proseguito dopo la fine delle ostilità agonistiche con il "terzo tempo", il banchetto conviviale aperto ad atleti e tifoserie in cui sono stati condivisi prodotti tipici locali. La società dell'Alghero ha archiviato la trasferta esprimendo i ringraziamenti formali per l'ospitalità ricevuta e rivolgendo al Bonorva gli auguri per i prossimi impegni sportivi, che vedranno la compagine impegnata nella finale della coppa di categoria e negli spareggi finali.