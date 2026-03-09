Il Cagliari Primavera piega il Monza 2-0: Mendy e Trepy firmano l'esordio vincente di mister Gallego

Reazione d'orgoglio dei giovani rossoblù dopo la sconfitta di Torino: tre punti d'oro per allontanarsi dalla zona retrocessione. Sabato 14 marzo la prossima e insidiosa trasferta contro l'Atalanta.

di Giorgio Saitz

A pochi giorni dalla cocente debacle maturata, in terra piemontese, contro l’ostico Torino Under 20, grandissima reazione d’orgoglio quella avuta, poche ore fa, dal Cagliari Primavera nell’impianto sportivo isolano di Asseminello. Una gara, svoltasi nella splendida location dell’hinterland cagliaritano, in cui la formazione allenata dal neo tecnico Alberto Gallego ha avuto la meglio sul temibile Monza, in un match indubbiamente difficile in cui il protagonista assoluto si è rivelato il giovane attaccante senegalese (fresco di rinnovo) Paul Mendy, il quale non solo ha messo a segno la prima rete dell’incontro, ma ha anche più volte impensierito la retroguardia brianzola creando molteplici pericoli, che avrebbero permesso alla compagine sarda di realizzare molte più marcature.

Tre punti per la salvezza e per il morale Una vittoria, quella appena conseguita dalla formazione cagliaritana, di grandissima importanza, che permette alla giovanissima squadra presieduta dall’ottimo dott. Tommaso Giulini non unicamente di ottenere tre punti fondamentali in chiave salvezza, ma che consente anche ai ragazzi rossoblù una notevole iniezione di fiducia e consapevolezza nei propri mezzi in vista dei prossimi (difficili) incontri.

La cronaca: l'impronta di Mendy In merito alla gara, ottima partenza da parte di Trepy e compagni, i quali (già dai primissimi istanti della “battaglia”) mettevano subito in chiaro – prima al 17° minuto e successivamente alla mezz’ora di gioco (con la rete messa a segno dal giovanissimo Mendy) –, che sarebbe stato estremamente arduo per la compagine ospite portare a casa l’intera posta in palio. Un primo tempo che si concludeva – quindi – sul punteggio di 1-0 in favore della formazione isolana, il cui rendimento, in codesta frazione, è risultato molto positivo con tante occasioni da gol create e molteplici grattacapi creati alla squadra lombarda nella propria area di rigore.

Il raddoppio di Trepy e il cartellino rosso Alla ripresa delle ostilità dopo il consueto intervallo, il match proseguiva sulla falsariga della precedente frazione di gioco, con un Cagliari sempre attento e costantemente sul “pezzo” che controllava, nonostante alcune resistenze della compagine monzese, l’andamento della contesa, riuscendo a realizzare – anche – la seconda marcatura dell’incontro (al 74° minuto) su calcio di rigore, messo a segno dall’ottimo attaccante di origini transalpine Yael Trepy a seguito dell'atterramento subito dal giovane difensore centrale Andrea Cogoni nei pressi della porta avversaria presieduta dall’estremo difensore sloveno Aljaz Stajnar.

In merito all’ultima parte della contesa, questa non era contraddistinta da altre situazioni degne di nota, se si esclude l’espulsione (avvenuta all'84° minuto di gioco) dell’ala sinistra monzese Francesco Reita a seguito della gomitata “rifilata” al mediano della compagine sarda Luca Tronci avvenuta all'84° minuto di gioco. Risultato finale del match: Cagliari Primavera 2 - Monza Under 20 0.

Il prossimo ostacolo In conclusione, oltre a dirvi che è stato un ottimo esordio del nuovo mister Alberto Gallego con il giovanissimo team isolano e sperando in ulteriori vittorie che consentano alla squadra rossoblù di risalire la classifica uscendo dalla zona calda della graduatoria, desideriamo ricordarvi il prossimo impegno dei ragazzi sardi. Questo avverrà, in terra bergamasca, il giorno 14 marzo alle ore 13.00 contro l'ottima Atalanta allenata dall’ottimo mister Giovanni Bosi.