FC Alghero all'assalto di Ittiri per scacciare i fantasmi della retrocessione

A nove giornate dal termine, i giallorossi si giocano la pelle nel girone D di Prima Categoria. Mister Movilli ritrova Puledda in difesa, ma perde l'attaccante Federici per squalifica.

di Pasqualino Trubia

Alghero – La dea Eupalla non fa sconti a chi annaspa sul fondo. Domenica 8 marzo, alle tre del pomeriggio, l'FC Alghero scende sul prato di Ittiri per incrociare i tacchetti in un duello rusticano. La posta in palio è cruda: la sopravvivenza nel campionato di Prima Categoria (girone D).

L'orologio della salvezza Il pallottoliere piange e l'orologio corre. Mancano nove giri di giostra alla fine del torneo. Nove battaglie per non sprofondare negli inferi della serie inferiore. L'undici giallorosso si presenta in terra ittirese con l'obbligo di fare punti. La matematica concede ancora speranze, ma il margine d'errore è letteralmente evaporato. Il calendario, da qui in avanti, proporrà una raffica di scontri diretti: uscirne indenni è questione di vita o di morte sportiva.

I fanti guidati da mister Tommaso Movilli, tuttavia, non hanno ancora ammainato bandiera bianca. Le ultime due esibizioni hanno mostrato una compagine ruvida, testarda e disposta al sacrificio. Prima il pareggio strappato con i denti sul campo del San Paolo, poi la prova di fiero orgoglio alzata come uno scudo in casa contro la capolista Monte Alma. L'FC Alghero ha dimostrato di avere polmoni e garretti per lottare fino al novantesimo.

La lavagna tattica e l'infermeria La trincea esige uomini sani e nervi d'acciaio. Movilli recupera pedine fondamentali per blindare le retrovie. Il difensore Fabio Puledda ha espiato la sua giornata di squalifica e riprende il posto al centro della retroguardia. Si scalda anche Raimondo Serra: smaltiti gli acciacchi muscolari, il giocatore potrebbe riprendersi una maglia da titolare per randellare a centrocampo.

L'infermeria, però, non è del tutto sfollata e il tecnico scioglierà gli ultimi dubbi medici solo negli spogliatoi. Certa, e pesante, l'assenza in prima linea: l'attaccante Matteo Federici resterà a guardare i compagni dalla tribuna, fermato dalla scure del giudice sportivo.

Nove finali Senza il proprio ariete, servirà una prova di cinismo e di feroce equilibrio tattico per bucare la rete avversaria e non scoprirsi alle ripartenze. L'FC Alghero sa di avere le spalle al muro. Da qui a maggio, ogni domenica sarà una finale. A Ittiri si gioca per la storia della salvezza. Chi ha paura, resti negli spogliatoi.