Dinamo Sassari al bivio salvezza: il calendario da brividi verso la post-season

Dopo la sosta per la Nazionale, la squadra di Mrsic riprende gli allenamenti per affrontare le sfide decisive della Regular Season. I biancoblù sono a quota 12 punti, braccati da Treviso e Cantù. All'orizzonte gli scontri cruciali con Trento, Reggiana, l'Olimpia Milano e lo scontro diretto finale.

di Pasqualino Trubia

(Pubblichiamo integralmente le riflessioni di Giorgio Saitz sul momento della Dinamo Sassari)

All’indomani delle Final Eight di Coppa Italia (concluse con la vittoria della fortissima Olimpia Milano) e approfittando della sosta dovuta agli impegni della Nazionale Italiana relativi alle qualificazioni per i prossimi Campionati del Mondo, la Dinamo Sassari del “navigato” coach Veljko Mrsic riprende gli allenamenti, in vista dell’ultima parte della Stagione Regolare.

Un finale di Regular Season-indubbiamente- bello e avvincente, ricco di colpi di scena e di sfide importanti che decreteranno (senza ulteriori prove d’appello) le compagini che avranno accesso alla post- Season, quelle che si dovranno “accontentare” di rimanere nella categoria e quelle che-purtroppo- retrocederanno in Serie A2 e a cui auguriamo, naturalmente, un pronto ritorno nella massima Serie nelle Stagioni successive.

In merito alla formazione isolana, questa dovrà-certamente- “battagliare” parecchio per mantenere l’attuale categoria del campionato di basket(essendo, in questo momento, alle soglie della zona retrocessione (in terz’ultima posizione) con “soli” 12 punti incamerati dall’inizio della Stagione).Un team, quello presieduto dall’ottimo Presidente Stefano Sardara, che si dovrà guardare le spalle da una “pericolante” squadra come la Nutribullet Treviso e da un roster come la gloriosa Pallacanestro Cantù, che-chiaramente- le tenteranno tutte( sportivamente parlando ovviamente) per conseguire una salvezza, allo stato attuale, non facile da ottenere.

Una ripresa, sempre relativa alla gloriosa compagine sarda, contraddistinta da sfide- particolarmente ricche di fascino, di notevole spessore tecnico ed agonistico, ma anche ostiche e difficili, che vedranno il team biancoblù impegnato prima contro la temibile Aquila Trento(fuori dalle mura amiche il 7 marzo) e successivamente, contro l’ottima Pallacanestro Reggiana nell’impianto sportivo sassarese del PalaSerradimigni( il 15 dello stesso mese), facendo capire(una volta di più) quale potrebbe essere il proseguo di Stagione della formazione sarda.

A chiudere la terribile trasferta, in terra meneghina, contro la pluri-titolata Olimpia Milano (il 22) e la gara cruciale che vedrà opposta i ragazzi sassaresi all’Universo, in un vero e proprio scontro salvezza che rappresenterà, a parer nostro, uno dei principali (se non il più importante) crocevia per gli uomini biancoblù in questo finale di campionato.

Cosa possiamo dire ulteriormente? Innanzitutto vogliamo fare i nostri più vivi complimenti alla fortissima squadra allenata dal giovane tecnico Giuseppe Poeta per il successo appena ottenuto qualche ora fa, in secondo luogo desideriamo fare il nostro più sincero in bocca al lupo prima di tutto alla Nazionale Italiana per le “battaglie”, che vedranno la formazione del Belpaese affrontare l’ostica Gran Bretagna, e-in secondo luogo- all’ottima Dinamo Sassari che ha dato (in passato) e darà( in futuro) tantissime gioie ed enormi soddisfazioni a tutta la tifoseria sarda, che ha amato, ama e amerà( per sempre) questi splendidi colori.