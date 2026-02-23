Sport La beffa di Sesto San Giovanni: Dinamo Women, tradita dagli infortuni, cede in volata al Geas (59-57)

Dopo l’ottimo successo ottenuto lo scorso weekend contro la “pericolante” compagine dell’O.ME.P.S. Battipaglia, la Dinamo Sassari Women subisce- purtroppo-una cocente sconfitta nel match che l’ha vista opposta, qualche ore fa, alla temibile formazione Geas Sesto San Giovanni. Una partita, avvenuta in terra lombarda e terminata con il risultato di 59-57 in favore del team appartenente all’hinterland meneghino, in cui le ragazze isolane hanno dimostrato, sin da subito, una grande grinta e determinazione, giocando una prima frazione di gioco caratterizzata da un’ottima compattezza e solidità, che- certamente- avrebbero dovuto avere ben altro esito al termine della contesa. Una difficoltà, quella affrontata dalla cestista Turell e compagne in questa partita, aggravata-inoltre- anche dal fatto che(oltre ad affrontare un team indubbiamente attrezzato per competere nelle zone “nobili” della classifica) la compagine isolana, nel corso della battaglia”, ha dovuto fare a meno di due pilastri della squadra come la giocatrice Carangelo (infortunio ad un coscia per l’atleta in forza alla formazione biancoblù) e l’ala grande Martina Spinelli, situazioni, appena esposte, che hanno, indubbiamente, penalizzato il roster sardo sia in termini tecnici che atletici. In merito al match, ottima partenza da parte delle ragazze allenate dal “navigato” mister Paolo Citrini, le quali riuscivano a chiudere, in proprio favore, il primo periodo sul risultato di 20-14, facendo- in tal modo- enormemente felice l’intera tifoseria isolana. Alla ripresa delle ostilità dopo il piccolo intervallo, la gara proseguiva-inoltre- sulla falsariga della precedente frazione in gioco, con le cestiste sarde sempre sul “pezzo” e determinate a portare a casa l’intera posta in palio, riuscendo a conseguire, al fischio di sirena del secondo periodo, un vantaggio di 5 punti (41-36 in termini di punteggio), che consentiva alla compagine proveniente dalla splendida Sardegna di coltivare sogni di vittoria. Al rientro sul parquet per la disputa della restante parte della "battaglia", la contesa assumeva -però- tutt’altri connotati per la Dinamo Sassari, infatti la Geas “piazzava” un break di 10-0 che ribaltavano l’esito del match, portandolo (da qui al termine dell’incontro) su un continuo susseguirsi di sorpassi e controsorpassi, che rendevano la gara molto bella e avvincente. A prevalere, alla fine dell'incontro, risultava essere la formazione lombarda, che vinceva il match con il risultato di 59-57, conseguendo- quindi- un risultato estremamente estremamente utile sia per la classica che per il morale . In conclusione desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della Dinamo Sassari Women. Questo avverrà, nell’impianto sportivo del PalaSerradimigni, il giorno 28 febbraio 2026 alle ore 15.00 contro l’ostica People Strategy Panthers Roseto presieduta dal dott. Luca Mazzali.