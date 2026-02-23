La Serie D riposa, le giovani leve in trincea: gioie e dolori per la Gymnasium

Le sorelle maggiori della Serie D tirano il fiato. Il palcoscenico resta alle ragazze del vivaio. Il fine settimana della Pallavolo Gymnasium Alghero consegna agli annali un bilancio a due facce. Tra giovedì 19 e domenica 22 febbraio, i palazzetti hanno ospitato sfide accese, rimonte epiche e cadute rovinose. La dea del volley ha dispensato equamente sorrisi e fiele.

Seconda Divisione: l'impresa in battuta La copertina spetta alla truppa della Seconda Divisione. Le ragazze dell'allenatore Pasqualino Sotgia vincono la Polisportiva Perfugas con un netto 3-0 (25/16, 25/22, 25/9). Una marcia trionfale impreziosita da un secondo set ribaltato sull'orlo del baratro. Il resoconto dello staff tecnico fotografa l'ordalia: «Continua la striscia positiva che vede la Gymnasium mai perdente, abbiamo lasciato un solo punto finora vincendo la gara d'andata col Perfugas al quinto set e proprio contro lo stesso Perfugas abbiamo chiuso l'incontro in 3 set. Le ragazze sono state protagoniste di una spettacolare rimonta anche grazie a una striscia di 10 battute di Alessia Canu che è partita dal 12-21 ed è terminata sul 22-22, set poi chiuso da noi 25-22.».

Under 18: la resa al tie-break Doppio calice amaro per l'Under 18. Giovedì la sconfitta a Sassari contro la capolista Orion per 3-0 (25/16, 25/22, 25/13). Nel fine settimana, il dramma sportivo contro la Maresport di Castelsardo: una sconfitta per 2-3 (21/25, 17/25, 25/13, 25/23, 16/18) che brucia come sale sulle ferite. L'analisi della panchina non cerca alibi: «Questa settimana abbiamo giocato due gare, una giovedì 19 contro la capolista Orion contro la quale abbiamo perso nettamente, siamo state in partita solo nel secondo set nonostante i molti errori per poi crollare nel terzo.Poi domenica abbiamo affrontato la Maresport di Castelsardo, abbiamo affrontato l'incontro con una rosa ridotta e si è visto. Nei primi due set non siamo state in grado di tenere una ricezione decente e li abbiamo persi, il terzo e in quarto li abbiamo affrontati con una formazione inedita e più votata all'attacco con esito positivo ma al tie break non abbiamo mantenuto la concentrazione sprecando 2 match point che ci sono costati la partita».

Under 16 Gialla: marcia inesorabile Nessun patema d'animo per l'Under 16 Gialla, guidata in panchina da Elisa Marcomini. La squadra sbriga la pratica Asd Orion Volley A agevolmente, chiudendo il match sul 3-0 (25/8, 25/11, 25/19). Il tecnico sentenzia: «Gara vinta agevolmente, hanno spiccato due giocatrici grazie ai loro turni di battuta che hanno fatto la differenza».

Under 14: il derby delle tensioni Domenica indigesta per le più piccole. La stracittadina contro l'Alivavolley si chiude con una sconfitta per 1-3 (12/25, 25/21, 16/25, 11/25). La tensione ha bloccato le gambe delle giovanissime. La disamina dell'allenatrice Veronica Contene è chirurgica: «Le ragazze hanno disputato una gara nervosa, si trattava di un Derby contro Aliva, l'altra società di Alghero. Dopo un pessimo primo set, le ragazze hanno reagito nel secondo vincendo in maniera convincente ma negli altri 2 è emerso un netto divario fisico e tecnico.».