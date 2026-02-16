Non è un “match-point”, ma per il Cagliari, contro il Lecce, una ghiotta occasione per scavare un solco con il terz’ultimo posto. Pisacane: “Importante provarci”.

Occasione unica. Il Cagliari, centrando la vittoria, potrebbe scavare un solco consistente con il terz’ultimo posto. Fermo restando che la Fiorentina ha tutte le carte in regola per risollevarsi, il riferimento è a quel Lecce che sarà ospite alla “Unipol Domus”. Non sarà impresa di poco conto la compagine allenata dall’ex-Di Francesco. I rossoblù sono falcidiati dagli infortuni ed i salentini sono formazione in risalita, reduce dall’affermazione sull’Udinese. Lecce privo tuttavia del suo uomo più pericoloso, Banda, squalificato. “Sarà una gara diversa rispetto all’andata.-ha detto mister Pisacane-Noi siamo contati, ma non vogliamo piangerci addosso. Cercheremo di trovare soluzioni. I numeri ci dicono che il Lecce è secondo in campionato per lanci lunghi. Fa un buon pressing e riparte e noi dovremo adeguarci a questo tipo di gioco”.
Nel Cagliari rientra Mina, assente a Roma, ma perde contemporaneamente Gaetano (che ultimamente era stato riproposto dal tecnico come play-maker basso), Zè Pedro (convocato, ma praticamente inutilizzabile) e Borrelli, che vanno ad aggiungersi ai “lungodegenti” Belotti, Deiola, Felici e Folorunsho. Ancora il mister rossoblù: “La gara dell’andata l’avevo definita una finale, come lo è ogni scontro diretto. Anche quella che andiamo a giocare pertanto lo sarà, ma non parlerei per noi di match point: è una gara importante contro una squadra organizzata e aggressiva. Mancano ancora tante partite”. Piccolo problema in settimana anche per Kiliçsoy, ma che non dovrebbe comprometterne l’utilizzo. Per quanto riguarda il modulo, Pisacane dovrebbe giocare con due davanti la difesa (Adopo e Sulemana), mentre l’unico attaccante sarà supportato da una linea a tre, con Palestra sicuro titolare dopo che quest’ultimo sta crescendo in maniera esponenziale nelle ultime gare, confermando la sua pericolosità in fascia. Non dovesse farcela Kiliçsoy resta poco da scegliere: come prima punta verrà utilizzato Sebastiano Esposito.