Non è un “match-point”, ma per il Cagliari, contro il Lecce, una ghiotta occasione per scavare un solco con il terz’ultimo posto. Pisacane: “Importante provarci”.

Occasione unica. Il Cagliari, centrando la vittoria, potrebbe scavare un solco consistente con il terz’ultimo posto. Fermo restando che la Fiorentina ha tutte le carte in regola per risollevarsi, il riferimento è a quel Lecce che sarà ospite alla “Unipol Domus”. Non sarà impresa di poco conto la compagine allenata dall’ex-Di Francesco. I rossoblù sono falcidiati dagli infortuni ed i salentini sono formazione in risalita, reduce dall’affermazione sull’Udinese. Lecce privo tuttavia del suo uomo più pericoloso, Banda, squalificato. “Sarà una gara diversa rispetto all’andata.-ha detto mister Pisacane-Noi siamo contati, ma non vogliamo piangerci addosso. Cercheremo di trovare soluzioni. I numeri ci dicono che il Lecce è secondo in campionato per lanci lunghi. Fa un buon pressing e riparte e noi dovremo adeguarci a questo tipo di gioco”.