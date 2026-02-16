Sport Primavera, cuore infinito: il Cagliari di Pisano rimonta due reti alla Lazio e strappa un pari d'oro al 91'

Dopo i tre pareggi consecutivi ottenuti nelle ultime gare, il Cagliari Primavera, allenato dal giovane mister Francesco Pisano, ottiene un preziosissimo pareggio nel match che l’ha visto confrontarsi, poche ore fa, contro la temibile compagine della Lazio. Una gara, avvenuta nella città capitolina e terminata con il risultato di 2-2, in cui i ragazzi rossoblù hanno giocato con grande grinta e determinazione, recuperando un doppio svantaggio che, certamente, avrebbe messo K.o team ben più esperti. In merito alla prima frazione di gioco, gara molto combattuta e ricca di emozioni, in cui il team romano (particolarmente ordinato nelle trame di gioco e “guardingo” in difesa) riusciva a passare in vantaggio, al 27° minuto di gioco, realizzando una rete, con l’attaccante sassarese (classe 2006) Federico Serra, il quale- nella circostanza- era indubbiamente bravo nel mettere la sfera alle spalle dell’estremo difensore rossoblù Keyahov.



Una formazione, quella isolana, che -inoltre- (probabilmente tramortita dallo svantaggio subito) rischiava di subire un ulteriore marcatura da parte della squadra biancoceleste nei minuti finali della prima frazione, situazione, appena menzionata, che(certamente) avrebbe aggravato una gara, già, in salita. Il punteggio della contesa-quindi-, al termine dei primi 45 minuti regolamentari, era Lazio 1- Cagliari 0. Al rientro dagli spogliatoi dopo il classico intervallo, la partita assumeva, inoltre, contorni poco felici per la compagine sarda, la quale, proprio negli istanti iniziali della ripresa, subiva la seconda rete della formazione capitolina con il “solito” Serra, mandando, quindi, (quasi) in cassaforte una vittoria per la squadra laziale. In merito alla restante parte del match questa si rilevava, tuttavia, particolarmente avvincente e piena di colpi di scena. In questi minuti, infatti, la “rosa” capitolina, prima, colpiva un palo con il giovanissimo trequartista Valerio Gelli al 58° e, poco dopo, era costretta a subire la rete del team rossoblù (messa a segno, al 77° minuto di gioco, dal giovanissimo attaccante Giovanni Andrea Cardu), riaprendo (di fatto) l’esito dell’incontro. Una partita, che, per di più, nonostante i pochi giri di lancette a disposizione, riservava, ancora, grandi emozioni. Allo scadere, infatti, la Lazio Primavera era particolarmente sfortunata, portando (con un’autorete del capitano Tomaso Bordoni al 91°) la contesa sui binari della parità, lasciando- perciò- molto amaro in bocca a tutto l’ambiente biancoceleste. Il punteggio, al termine del match, era-quindi- Lazio Primavera 2-Cagliari Primavera 2. In conclusione desideriamo ricordarvi il prossimo impegno dei giovanissimi calciatori rossoblù. Questo avverrà, in Sardegna, il giorno 20 febbraio 2026 alle ore 13.00 contro la temibile della Cremonese Primavera allenata dal “navigato” tecnico Elia Pavesi.