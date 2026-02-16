Oristano, il branco colpisce in centro: 14enne pestato per una bici. Due denti rotti e tanta paura

Oristano – Lo hanno preso in giro, poi lo hanno circondato. Un ragazzino di 14 anni è finito al pronto soccorso con la faccia tumefatta. È successo nel cuore di Oristano, tra la gente. Una rissa, o forse un pestaggio a senso unico, scoppiato per un nulla.

Il giovane pedalava sulla sua bicicletta. Un gruppo di coetanei lo ha incrociato e lo ha messo nel mirino. Prima le risatine, poi gli insulti. Dalle parole si è passati alle mani in un attimo. Gli aggressori si sono scagliati contro di lui colpendolo ripetutamente al volto e alla testa.

La corsa in ospedale A soccorrerlo è arrivata la madre. Lo ha portato di corsa all'ospedale San Martino. I medici hanno stilato un bollettino pesante per un ragazzino di quell'età: ferita al labbro, due denti lesionati e diverse escoriazioni al capo. La prognosi iniziale è di 8 giorni. Il ragazzo è stato dimesso, ma qualche ora dopo è dovuto tornare in corsia. I dolori alla testa erano troppo forti e servivano nuovi controlli.

Indagini lampo La Polizia ha fatto presto. La Squadra Mobile della Questura ha già identificato i responsabili. Gli agenti hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Le immagini parlano chiaro e hanno permesso di dare un nome ai componenti del gruppo. Oristano resta scossa. Non è la prima volta che il centro storico diventa teatro di violenza tra minorenni. Indagini in corso per chiudere il cerchio.