Sport Dinamo sconfitta friulana - contro Udine finisce con un netto 92-79

Dopo la cocente debaclè europea subita qualche giorno fa al PalaSerradimigni contro l’ostica compagine ellenica del Peristeri, la Dinamo Sassari allenata da coach Mrsic esce, purtroppo, sconfitta, nel match che l’ha vista impegnata, alcune ore orsono, contro la temibile Apu Udine. Una gara, avvenuta in terra friulana e terminata sul risultato di 92-79 in favore del team bianconero, in cui i ragazzi provenienti dalla splendida Sardegna hanno disputato un match dove hanno messo grande grinta e determinazione, ma sempre (tranne nel primo periodo) alla ricerca di un risultato di parità che, sfortunatamente, non è mai arrivato. In merito alla gara, partita molto combattuta e avvincente già primissimi minuti di gioco, dove i due team presenti sul parquet cercavano di superarsi vicendevolmente arrivando, a metà del primo periodo, su un esito di parità (8-8), che sembrava testimoniare gli equilibri presenti in campo. Una situazione- inoltre-, quella appena menzionata, che si protrarrà -inoltre-fino al fischio di sirena della prima frazione, la quale si concluderà sul punteggio di 19-19, lasciando, in questo modo, notevoli possibilità di vittoria ad entrambi i roster. Al rientro delle due formazioni sul parquet dopo il piccolo intervallo, il match era-però- contraddistinto da un predominio dell’ Apu Udine,la quale (piano, piano), facendo leva sulle sue ottime qualità tecniche e atletiche e “spinta” dal suo caloroso pubblico, incominciava a mettere a segno canestri importanti(e di pregevole fattura), che le permettevano di chiudere il secondo periodo di gioco in vantaggio (46-35), conseguendo-in questo modo-un risultato, che- indubbiamente- dava molta gioia ai supporter bianconeri presenti all’interno dell’impianto sportivo friulano. In merito alla seconda parte della contesa, la gara proponeva una formazione di casa sempre sul “pezzo”, che amministrava, con grande maestria e nonostante le “resistenze” isolane, il gap precedentemente accumulato, portando l’esito della “battaglia”, al termine della terza frazione, sul punteggio di 69-60, la qual cosa lasciava, quindi, qualche piccola speranza di successo al roster ospite. Nell’ultima parte del match, tuttavia, l’Apu aveva la necessaria “freddezza” per portare a casa l’intera posta in palio, non solo mantenendo il divario prima citato, ma anche aumentandolo, chiudendo la gara sul risultato, in proprio favore, di 92-79. In conclusione desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della formazione capitanata dall’esperta ala statunitense Rashawn Thomas. Questo avrà luogo, in terra spagnola, il 10 febbraio 2026 alle ore 20.00 contro la temibile squadra iberica del Saragozza allenata dal coach Jesus Ramirez.