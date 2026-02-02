Gymnasium Volley Alghero, la legge del più forte. Cinque vittorie su sei, ma i tecnici tengono alta la guardia: «Vietato sedersi»

Settimana di fuoco per la Gymnasium volley Alghero: dall'Under 16 alla Serie D, le catalane macinano punti. Unica sbavatura il tie-break di Sassari, poi solo successi. Granese e Sechi avvertono: «Manca ancora la giusta serenità»

ALGHERO – Chi guarda solo il tabellino, vede una marcia trionfale. Chi guarda il campo, come fanno gli allenatori, vede il bicchiere mezzo pieno, ma non dimentica di fissare quella metà vuota dove galleggiano cali di concentrazione e qualche ansia di troppo. La settimana della Gymnasium Alghero si chiude con un bilancio che è quasi perfetto: sei partite giocate tra mercoledì e domenica, cinque vittorie e una sola sconfitta al quinto set.

È stata una vera e propria abbuffata di pallavolo, iniziata mercoledì 28 a Sassari con lo scontro al vertice dell'Under 16 (girone A). Le "rosse" della Gymnasium hanno ceduto solo al tie-break (3-2) contro la Junior Volley, dopo una battaglia punto a punto. Sull'episodio, l'allenatore Pasqualino Sotgia non cerca alibi e analizza la sconfitta con lucidità: «Uno scontro diretto per il vertice del girone, finito, come prevedibile, al quinto set. Noi potevamo gestire meglio i nostri punti di forza ma abbiamo peccato di concentrazione in alcuni casi e di coraggio in altri. Dall'altra parte c'era una squadra ben organizzata e se vogliamo vincere al ritorno dobbiamo dare quel qualcosa in più che già c'è ma che nelle occasioni importanti ancora manca».

La rivincita contro la società sassarese, seppur in una categoria diversa, è arrivata sabato 31 gennaio. In Seconda Divisione, la Gymnasium ha restituito la pariglia alla Junior Volley, espugnando Sassari con un secco 3-0 (17/25, 15/25, 20/25). Una gara di sostanza, come sottolinea ancora Sotgia: «Abbiamo fatto una partita regolare dove le giovani hanno dato solidità alle molto giovani ben gestendo le situazioni in cui i punteggi erano vicini con razionalità e non con la fretta di chiudere il punto tipica delle giovani atlete».

La domenica algherese è stata poi un monologo giallorosso, un "tour de force" andato in scena tra le mura amiche. Si è partiti alle 10 del mattino con l'Under 16, dove la Gymnasium Rossa ha liquidato il Porto Torres Volley B con un 3-0 senza storia, lasciando le avversarie a 10, 16 e 9 punti. Partita archiviata velocemente da Sotgia: «Possiamo dire che è stata una gara a senso unico anche perché le avversarie erano al primo anno di U16 e qualcuna addirittura U14».

Ben più complessa la pratica sbrigata alle 12:00 dalla Terza Divisione Open. La vittoria per 3-1 contro l'Esperia Volley porta tre punti in classifica, ma non il sorriso pieno al tecnico Enrico Granese, che bacchetta le sue ragazze per l'atteggiamento: «dopo un primo set facile la squadra si è seduta e ha subito la risolutezza delle avversarie che si sono sistemate in difesa e hanno iniziato a non far cadere la palla, una cosa che chi ha esperienza deve saper gestire e non perdere la testa generando errori in quantità tale da tenere le avversarie troppo vicine, bisogna riprendere in mano i fondamentali che danno certezza dei propri mezzi e non subire l'ansia della palla che fa fatica ad andare giù. Una partita negativa come prestazione ma che per fortuna non ha inciso sulla classifica ma che deve dare motivazioni in allenamento alle ragazze».

Nel pomeriggio, alle 16:00, spazio alla Terza Divisione Under. Anche qui un rotondo 3-0 contro la Silvio Pellico Rossa, ma con qualche brivido nel secondo parziale. L'allenatrice Daniela Sechi mette l'accento sulla psicologia: «Una partita ben condotta al primo e al terzo set, con fatica al secondo dove si è cercato di dare spazio a ragazze che hanno bisogno di superare l'ansia della partita anche in questo frangente si è fatta sentire, il set è stato vinto ma è mancata la convinzione e la serenità necessarie per una vittori più tranquilla».

Il gran finale è arrivato alle 18:00 con il piatto forte: la Serie D. La Gymnasium ha ospitato l'Asd Hermaea Olbia chiudendo la pratica con un 3-0 netto (25/11, 25/6, 25/14) che non ammette repliche. Una prova di maturità che Pasqualino Sotgia commenta così, rendendo l'onore delle armi alle ospiti: «è stata una partita ben gestita sul piano mentale, le avversarie sono partite forte ma abbiamo mantenuto i nervi saldi, a differenza di altre occasioni, e siamo andate in crescita col rendimento mentre le avversarie hanno pian piano perso fiducia. Bisogna dire che le Olbiesi hanno mostrato un grande potenziale e una netta crescita rispetto la partita di andata confermando la qualità del lavoro dello staff tecnico della società».

In sintesi: la macchina Gymnasium corre veloce, i risultati ci sono, ma i meccanici ai box pretendono che il motore giri ancora meglio. È la legge dello sport: chi si accontenta, prima o poi, perde.