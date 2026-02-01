Sport Il Cagliari strapazza il Verona: quattro reti (a zero) e salvezza più vicina.

Altri tre punti fondamentali per vivere tranquilli. Il Cagliari ha steso un Verona troppo arrendevole (terza vittoria consecutiva per i ragazzi di Pisacane) e non con la grinta necessaria che deve avere una squadra in lotta per risalire la china. Ed ora la situazione di Zanetti è sempre più precaria e l’avvicendamento in panchina una soluzione da non escludere. ?Pisacane ha utilizzato il modulo con i medesimi interpreti che ha fruttato due vittorie consecutive, in casa con la Juventus ed a Firenze, proiettando nel contempo il Cagliari in una zona di classifica più consona alle aspettative di inizio torneo. Contro il Verona, in una “Unipol Domus” stavolta con qualche vuoto e non limiti della capienza (probabile che abbia influito l’allerta meteo proclamata dal sindaco), i rossoblù hanno sfidato una formazione ultima in graduatoria e con assoluto bisogno di far muovere la classifica. Zanetti ha passato una settimana sull’orlo di una crisi di nervi, senza riuscire a motivare convenientemente i suoi. Le due squadre si affrontano entrambe con un 3-5-2 che dovrebbe, in partenza, rispettare le caratteristiche dei singoli.



Meglio il Cagliari, più sciolto nello sviluppo del gioco. È stata inizialmente una partita a scacchi. I rossoblù padroni di casa hanno cercato di evitare di cadere nella trappola del nervosismo e della fisicità esasperata del Verona. Pisacane è riuscito a mantenere la calma olimpica vista al Franchi, sfruttando le fasce per saltare il primo pressing scaligero. La gara è andata avanti poi con prevalenza territoriale cagliaritana, senza tanti tatticismi. La dinamicità di Palestra è stato l’ago della bilancia ed i rossoblù sono riusciti a realizzare due gol nei primi 45’ grazie alle scorribande dell’esterno. Mazzitelli e Kiliçsoy hanno sfruttato tutta una serie di combinazioni vincenti (nella rete del primo un tacco smarcante di Obert è stato determinante, non proprio una specialità della casa). Il Verona ha atteso troppo, leziosa la sua manovra e l’imprecisione nei passaggi hanno fatto il testo. Orban e Sarr abbandonati al loro destino. Si è poi fatto male Gagliardini che è dovuto uscire avvicendato dal nuovo arrivato Lovric. Nella ripresa il confronto è andato avanti in maniera sonnolenta, ravvivato dall’espulsione di Sarr al 6’ (doppio giallo) e dalle reti di Sulemana, rientrato a Cagliari dopo la parentesi all’Atalanta proprio a gennaio, e Idrissi (quest’ultimo in gol anche all’andata con il Verona). Adesso per Pisacane si aprono scenari intriganti: la squadra ha raggiunto un notevole grado di maturità ed il gruppo appare coeso e motivato. La salvezza potrebbe essere ottenuta con largo anticipo. Per gli scaligeri tempi durissimi: i giocatori hanno dovuto incassare anche la contestazione dei tifosi al seguito.