Barboza accende il Cuccureddu, Alghero perfetto all’andata: 17 su 17 e Bonorva piegato alla Befana

Il gelo della Befana pizzicava le mani, ma sugli spalti del Pino Cuccureddu circolava un altro clima, da stufa accesa e vino corposo. La gente di Alghero, stipata e partecipe, ha portato calore vero a una squadra che ormai viaggia come un treno di lusso su binari secondari: elegante, puntuale, inesorabile.

Finisce 2-1 contro il Bonorva, ma soprattutto finisce un girone d’andata da manuale del calcio provinciale ben giocato: 17 vittorie su 17, un filotto che non trova uguali in tutta Italia, dalla Promozione fino ai salotti della Serie A. Roba da segnarsela sul taccuino.

Il match non nasce scoppiettante, piuttosto ragionato. Due squadre guardinghe, che si studiano come pugili al primo round. Poi, al 19’, Barboza decide che è ora di rompere l’equilibrio: punizione laterale, traiettoria velenosa, Mannoni ci mette le mani ma il pallone gli sfugge come un’anguilla. Uno a zero, e firma dell’argentino-giallorosso.

Il Bonorva non fa la comparsa. Pinna scivola sul più bello, Madeddu spara da lontano senza fortuna, Saba orchestra e semina qualche grattacapo. Prima dell’intervallo c’è anche il brivido grosso: cross basso, deviazione ravvicinata e palla alta di un soffio. Al riposo l’Alghero comanda, ma senza margine di sicurezza.

La ripresa cambia tono. Il Bonorva rientra con il coltello tra i denti e al 53’ trova il pareggio: rigore sacrosanto, Madeddu freddo come un contabile, Piga spiazzato. Uno a uno, partita riaperta.

Ma le squadre forti hanno una dote che le altre inseguono: la prontezza di reazione. Passano pochi minuti e l’Alghero risponde colpo su colpo. Paolo Pinna sfonda, Puttolu danza stretto in area come un funambolo e viene steso. Rigore. Dal dischetto si presenta di nuovo Barboza, che non trema: rincorsa corta, sguardo fisso, Mannoni dall’altra parte. Doppietta e due a uno.

Il finale è da batticuore. Marras sfiora il colpo del kappaò, il Bonorva non molla e al 92’ Roccuzzo fa tremare la traversa con un destro feroce. Poi il fischio finale, liberatorio, quasi solenne.

L’Alghero vince ancora. Vince con mestiere, con carattere, con quella sicurezza di chi sa stare in campo e conosce il proprio destino. Barboza si prende la scena, ma il copione è corale. Girone d’andata chiuso a punteggio pieno, senza una piega.

E ora sì, possono anche godersi gli allori. Purché restino ben saldi in testa.