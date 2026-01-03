EXTRATIME MR SIMON. Passa il diavolo, il Cagliari inciampa al debutto del nuovo anno

Il nuovo anno del Cagliari si apre con una sconfitta di corto muso, di quelle che non fanno rumore ma lasciano il segno. All’Unipol Domus passa il Milan, più scaltro che bello, più pratico che brillante. Uno a zero e via, come si faceva una volta, quando contava arrivare primi al traguardo, non come.

Il Cagliari di Fabio Pisacane, ancora senza Mina a fare da corazza, parte però con l’argento vivo addosso. Nei primi quarantacinque minuti i rossoblù mordono l’erba, spingono, pressano, accendono la partita. Il giovane Palestra è una scheggia impazzita sulla fascia, semina apprensione e costringe Mike Maignan a un pomeriggio tutt’altro che sonnolento, anche se le conclusioni sarde peccano spesso di precisione. Il Milan, per lunghi tratti, pare un’orchestra che suona senza spartito.

Poi arriva la ripresa, e con essa la legge non scritta del calcio: chi non segna, paga. Al 50’ Rafael Leão fa ciò che sanno fare i campioni: prende palla, guarda la porta e gela lo stadio con una stoccata secca. L’Unipol Domus ammutolisce, il Cagliari accusa il colpo e la partita cambia pelle.

Pisacane prova a rimescolare le carte: dentro Borrelli, poi Gaetano e Pavoletti, cercando peso e mestiere. Dall’altra parte Massimiliano Allegri fa il suo mestiere preferito: si chiude, abbassa il baricentro, addormenta il ritmo e porta a casa la vittoria con l’astuzia del vecchio volpone.

Nel secondo tempo i rossoblù calano vistosamente, le gambe si fanno pesanti e i crampi di Esposito sono la fotografia più fedele della serata. Davanti, il turco resta ai margini della manovra, più per scarsità di palloni giocabili che per demeriti evidenti. Palestra resta il migliore, l’ultimo ad arrendersi, ma da solo non può bastare.

Si chiude così, con una sconfitta che brucia più per come è maturata che per il risultato in sé. Pietra sopra e sguardo avanti: ora la trasferta di Cremona chiede risposte. Il Cagliari ha mostrato spunti, carattere e qualche buona promessa. Ma il calcio, si sa, non fa sconti a nessuno, nemmeno a gennaio.