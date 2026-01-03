Sport Prati e Palestra sugli scudi, reggono alla forza milanista nella zona nevralgica. Milan però più concreto.

La prima sfida del 2026 all'Unipol Domus lascia al Cagliari un retrogusto amaro: una sconfitta di misura contro il Milan di Massimiliano Allegri che non rende giustizia alla mole di gioco prodotta dagli uomini di Fabio Pisacane. In una serata dove i rossoblù hanno peccato di cinismo, la nota più lieta è rappresentata senza dubbio dalla prestazione di Marco Palestra. Il giovane esterno, schierato nel 3-5-2 di Pisacane, ha interpretato il ruolo con una personalità debordante. Pronti, via, e Palestra ha subito messo in crisi la retroguardia rossonera: dopo soli due minuti è scappato alle spalle di Estupiñán, entrando in area e calciando a botta sicura, con la palla che è sfilata fuori di un soffio. È stato lui il motore del Cagliari nel primo tempo, costringendo il Milan a una fase difensiva affannosa e guadagnandosi gli applausi scroscianti del pubblico sardo. Per tutta la gara, la fascia destra è stata terra di conquista per il classe 2005.



Il duello con l’esterno milanista è stato vinto su quasi tutti i fronti per intensità soprattutto, Palestra ha mantenuto ritmi altissimi, garantendo sia la fase di spinta che i ripiegamenti necessari. Bene anche la qualità nel cross: diversi palloni velenosi messi al centro per Kilicsoy ed Esposito non sono stati sfruttati a dovere, ma la precisione del piede è stata costante. La pericolosità offensiva è nelle corde del giocatore e, nell’occasione di inizio gara, ha impegnato Maignan con una conclusione dalla distanza, dimostrando di non aver timore di affrontare avversari più quotati. Nonostante il gol di Rafael Leão al 50' abbia deciso la partita in favore degli ospiti, la prova di Palestra rimane tra le più convincenti. È apparso maturato tatticamente e fisicamente pronto a reggere l'urto contro una "big" del campionato. Se il Cagliari vuole risalire la china in questa seconda parte di stagione, la spinta e l'entusiasmo del suo numero 2 saranno ingredienti imprescindibili. "Il Cagliari ha fatto quello che avevamo preparato, siamo mancati solo negli ultimi metri," ha dichiarato Pisacane nel post-partita, e Palestra è stato l'esempio perfetto di questa generosità non premiata dal risultato.