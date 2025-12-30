Sport Colpo Dinamo in Veneto: Treviso piegata nel finale, biancoblù al secondo successo consecutivo

Dopo l’ottimo successo maturato al PalaSerradimigni nello scorso weekend contro l’ostica compagine di Trapani Shark, seconda vittoria consecutiva quella ottenuta, poche ore orsono, dalla Dinamo Sassari, nel match che la vedeva contrapposta alla “pericolante” formazione dell’Universo Treviso. Una gara, avvenuta in terra veneta e conclusa (alcune ore fa), con il risultato di 89-92 in favore del roster isolano, che ha visto il team sardo lottare con le unghie e con i denti, per portare a casa l’intera posta in palio al termine di un match veramente entusiasmante e ricco di colpi di scena, che certamente ha tenuto con il fiato sospeso i supporter di entrambe le squadre dal primo agli ultimi istanti gioco. La Nutribullett- infatti- ha, nel corso di questa “battaglia”, dato parecchio filo da torcere al team allenato dal navigato coach croato Veljko Mrsic, rimontando anche dal -14 e mettendo-quindi- a serio rischio un esito che sembrava (in un certo momento) praticamente acquisito dalla compagine capitanata dall’esperta ala statunitense Rashawn Thomas. In merito al match, primo quarto, subito, molto accesso e pieno di suspense, in cui le formazioni sul parquet macinavano, immediatamente, una buona pallacanestro e in cui il roster di casa si trovava (sin agli ultimi secondi di gioco del periodo) davanti nel punteggio. Negli ultimi istanti, però, la Dinamo aveva una reazione che faceva terminare il periodo in perfetta parità (18-18), situazione (indubbiamente) che faceva capire ai ragazzi bianco-azzurri che sarebbe stato estremamente difficile ottenere i punti messi a disposizione per questo match. Alla ripresa dell’ostilità dopo il piccolo intervallo, inoltre, la contesa proseguiva, almeno fino al metà del periodo, sui binari di un sostanziale equilibrio, momento in cui la compagine trevigiana prima( 35-29 a circa 4 minuti dal fischio di sirena) e la Dinamo poi(capace di piazzare un break di 13-2) prendevano il sopravvento, facendo concludere il match, al termine dei 20 minuti regolamentari, sul punteggio di 37-42 in favore del roster isolano, esito che sembrava inaspettato per come si era svolto il match fino a quel momento. Al ritorno in campo per la disputa della seconda parte della gara, il match continuava su sentieri favorevoli alla formazione presieduta dall’ottimo Presidente Sardara, la quale, non paga del divario accumulato, infilava una serie di canestri di pregevole fattura, che le consentivano di tenere a debita distanza il team allenato dal giovane coach Alessandro Rossi. Esito (al 30° minuto di gioco) 61-68 in favore del roster sassarese, risultato che lasciava aperto il match a qualsiasi esito. In merito all’ultima parte del match, questa era contraddistinta, almeno inizialmente, da una supremazia della formazione veneta, la quale era capace, non solo, di annullare il divario subito precedentemente, ma anche di passare in vantaggio (79-75 quando mancavano poco più di 2 minuti al termine della partita), situazione, quella appena menzionata, che sembrava fornire ben poche chance al roster sardo. Tuttavia, nel poco tempo rimasto, accadeva quello che pochi spettatori si aspettavano. I ragazzi biancoblù erano, infatti, in grado di ribaltare l’andamento della partita, mettendo a segno i canestri fondamentali per ottenere il successo in questo match e portando a casa un successo di fondamentale importanza sia per la classifica sia per il morale. Risultato finale della gara, come affermato prima, Universo Treviso 89- Dinamo Sassari 92. In conclusione desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della compagine isolana. Questo avverrà, al PalaSerradimigni, il giorno 4 gennaio 2026 alle ore 16.00 contro l’ottimo team della Pallacanestro Brescia allenato dal giovanissimo mister Andrea Cotelli.