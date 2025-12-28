Extratime Mr Simon: il Cagliari doma il Toro

A Torino, sotto un cielo che non regala niente, il Cagliari fa quello che deve fare: resiste, colpisce, incassa i tre punti. Il Toro ringhia, ma alla fine resta con la bocca vuota.

Avvio di partita compatto, centrocampo intasato come un incrocio all’ora di punta. Pisacane sceglie la difesa a tre, con Deiola adattato al centro, vista l’assenza di Mina. Davanti, Gaetano lavora alle spalle di Kilicsoy, chiamato a fare a sportellate con la retroguardia granata.

Il primo squillo è polemico: al 7’, contatto in area tra Indrissi e Paleari. Doveri si affida al VAR, guarda, riflette e decide che non è rigore. Si riparte dal fondo, tra i mugugni dell’Olimpico.

Il Toro cresce con il passare dei minuti e al 27’ trova il vantaggio: Vlasic riceve, prende la mira e infila Caprile con freddezza balcanica. Gol pulito, portiere fuori causa, partita che sembra mettersi sul binario granata.

Ma il Cagliari non si scompone. Gli esterni iniziano a macinare campo, soprattutto Palestra, che a destra fa il bello e il cattivo tempo. Spinge, rientra, insiste. È da una sua iniziativa che nasce il pareggio: in chiusura di primo tempo Prati è il più lesto di tutti, si avventa sulla palla come un centrocampista d’altri tempi e con un tap-in gelido rimette tutto in equilibrio.

Nella ripresa il Toro prova a fare la partita, ma sono i rossoblù a colpire. Ancora Palestra in versione motorino senza marmitta, ancora ripartenze rapide. Al 21’ Kilicsoy si inventa il colpo: rasoiata secca, di quelle che non chiedono permesso. Il Cagliari passa avanti.

Baroni svuota la panchina, manda dentro tutto ciò che può offendere. Pisacane invece stringe i denti, sistema le linee, chiede attenzione. Il Toro spinge, ma trova un muro ordinato.

Nel recupero arriva l’ultimo brivido: il pareggio granata, subito cancellato dal fischio di Doveri. Fuorigioco, proteste, sipario.

Il Cagliari esce dall’Olimpico con tre punti veri. Il Toro resta a terra a leccarsi le ferite.

È una squadra che ha una sua logica, quella di Pisacane: esterni larghi, superiorità numerica cercata senza perdere equilibrio. Non poco per una rosa acciaccata, soprattutto davanti. Kilicsoy è una punta che sente l’odore della porta come una bistecca sulla brace: due gol in 180 minuti, uno più cattivo dell’altro, e lavoro sporco per tutti.

Il giro di boa si avvicina. Il Cagliari spera di arrivarci senza fiatone. Intanto, a Torino, ha dimostrato di saper correre anche quando l’aria si fa sottile.