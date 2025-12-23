Gymnasium, fine settimana intenso prima della pausa: Under 18 sconfitta a Sorso, Under 14 vince al tie-break, Serie D chiude con tre punti

Ultimo fine settimana di gare prima della pausa natalizia per la Gymnasium Volley Alghero, impegnata su più fronti tra settore giovanile e Serie D. Tre partite, tre contesti diversi, con indicazioni tecniche utili in vista della ripresa.

La giornata di domenica si è aperta a Sorso con la gara dell’Under 18, sconfitta per 3-1 dalla formazione locale (22/25, 25/22, 27/25, 25/22). Una partita che, sulla carta, poteva essere gestita meglio, ma che è stata condizionata da diverse assenze e da una situazione di emergenza nel reparto palleggiatrici. La Gymnasium aveva comunque iniziato bene, vincendo il primo set e restando in equilibrio nel secondo. Decisivo è stato il terzo parziale, quando le algheresi si sono trovate avanti 24-19 prima di subire la rimonta delle avversarie.

Pasqualino Sotgia analizza così la gara: le ragazze hanno abbassato la guardia nel momento sbagliato, mostrando un atteggiamento superficiale che ha dato fiducia alle avversarie. Nonostante le difficoltà, la terza palleggiatrice – rimasta l’unica disponibile – è stata la migliore in campo per lucidità e capacità di prendersi la squadra sulle spalle. Un segnale positivo in una sconfitta che lascia rammarico, anche perché il torneo Under 18 resta uno degli obiettivi principali della stagione.

In tarda mattinata, ad Alghero, è scesa in campo l’Under 14, che ha superato l’Asd Torres Volley per 3-2 (25/23, 25/14, 17/25, 12/25, 15/8). Dopo due set ben giocati dalla Gymnasium, la partita si è complicata con il ritorno delle avversarie, brave a restare dentro il match con grinta e intensità. Al tie-break, però, le algheresi hanno gestito meglio i momenti decisivi, portando a casa una vittoria che conferma i progressi sul piano del gioco.

Sotgia sottolinea soprattutto l’aspetto tecnico: a questa età è importante vedere le ragazze provare a costruire l’azione e a fare punti attraverso i tre tocchi. Positivo anche il clima di grande sportività in campo, con entrambe le squadre corrette nei rapporti e collaborative con la direzione arbitrale, un esempio non sempre scontato nei campionati maggiori.

Nel pomeriggio, a Alghero, è arrivata infine la vittoria della Serie D, che ha superato la Torres Volley Sunshine per 3-1 (25/13, 19/25, 25/21, 25/15), chiudendo il girone di andata prima di Natale con un risultato positivo. Una gara gestita con ordine dopo un secondo set più complicato, che consente alla Gymnasium di mantenere una posizione solida in classifica al termine della settima giornata.

Un fine settimana che, al di là dei risultati, consegna indicazioni chiare: nei momenti di difficoltà serve maggiore attenzione, ma il lavoro quotidiano continua a produrre crescita, soprattutto nel settore giovanile. La pausa natalizia servirà a rimettere energie e preparare al meglio la ripartenza.