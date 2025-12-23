Uri, Coppa di Natale CSEN: la Shardana Karate-do Shotokan Iglesias si fa valere

Quattrocento atleti, una domenica lunga e intensa, il parquet di Uri trasformato in un mosaico di kata, attese, concentrazione. La Coppa di Natale CSEN Sardegna, andata in scena il 21 dicembre, è stata una di quelle competizioni che misurano più della semplice prestazione: misurano continuità, metodo, tenuta nel tempo.

In questo contesto l’ASD Shardana Karate-do Shotokan Iglesias si è presentata con cinque atleti. Pochi, ma ben radicati. Il risultato è un medagliere che parla chiaro e che racconta soprattutto una cosa: il lavoro fatto negli anni, non l’episodio.

Fernando Peddis conquista il primo posto nel Kata Master cinture nere over 60, seguito da Salvatore Catalfano, secondo nella stessa categoria. Due piazzamenti che dicono esperienza, controllo del gesto, conoscenza profonda della disciplina. Nel Kata Master cinture marroni over 50 arriva l’oro di Stefano Sanna, mentre Giuliano Manis chiude secondo nel Kata Master cinture nere over 40, confermando una solidità che non ha bisogno di effetti speciali. Completa il quadro Alessandra Melis, quarta classificata nel Kata femminile Seniores under 30, una prova che vale più di una medaglia quando si cresce dentro un contesto competitivo ampio e qualificato.

La Coppa di Natale CSEN, organizzata dal Comitato regionale e dal settore arti marziali, ha messo insieme atleti da tutta la Sardegna, su un livello tecnico alto e diffuso. In mezzo, la Shardana Iglesias ha fatto ciò che le riesce meglio: stare dentro la gara con misura, portando sul tatami una pratica pulita, riconoscibile, senza clamore.

Nel karate, come spesso nello sport vero, i risultati non arrivano per caso. Arrivano quando il gesto è allenato, ma soprattutto quando è pensato. E a Uri, la Shardana ha dimostrato di saper fare entrambe le cose.