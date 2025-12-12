Webproject Sottorete, vittoria piena ma senza sconti: 3-0 alla Silvio Pellico

Anticipo della quarta giornata, palestra della scuola media Maria Carta, giovedì 11 dicembre. Il tabellone dice 3-0, la classifica si muove, il punteggio è pieno. Ma il volley, come spesso accade, racconta più di quanto suggeriscano i numeri. La Webproject Sottorete supera la Silvio Pellico 3P con i parziali di 25-23, 25-21, 28-26, chiudendo una partita meno lineare di quanto il risultato finale lasci intendere. È la terza gara disputata dagli algheresi in questo avvio di Prima Divisione Maschile provinciale – Girone Unico, dopo una sconfitta iniziale e due vittorie consecutive. Una classifica ancora in costruzione, con una gara da recuperare, ma già indicativa: sette punti e gruppo di testa nel mirino.

La gara ha seguito un copione chiaro. La Sottorete ha spesso preso il comando, salvo poi concedere spazio all’avversario nei momenti in cui sarebbe servita maggiore continuità. Il Silvio Pellico, squadra giovane e ordinata, ha accettato l’invito, restando agganciata ai set fino agli ultimi scambi. Il terzo parziale, chiuso ai vantaggi, è stato lo specchio della serata: margine creato, margine dissipato, vittoria strappata con mestiere.

Nel post gara, l’allenatore Enrico Granese non cerca scorciatoie dialettiche e fotografa la partita con precisione:

«Bene per la vittoria 3-0, che però evidenzia come al solito i nostri cali durante il set. È vero che abbiamo vinto 3-0, però con parziali molto alti per via dei nostri soliti cali. Dall'altra parte c'era una bella squadra giovane, che però ha peccato molto e noi gli siamo andati dietro, nel senso che abbiamo regalato molto anche noi, come si vede dai parziali. Loro hanno fatto il loro e noi lo stesso, però potevamo vincere con un po' più di tranquillità. Nell'ultimo set avendo fatto entrare tutti ci sono stati cali di troppo, alcuni si sono fatti prendere un po' dall'emozione, nel complesso non hanno giocato male, però bisogna essere più attenti e cercare di vincere prima senza dover farci raggiungere dall'avversario. Per il resto è andata bene, perché comunque portiamo a casa il punteggio pieno.»

È un’analisi lucida, che non si nasconde dietro il risultato. La rotazione ampia nel finale è una scelta coerente con il percorso di crescita, ma espone inevitabilmente a qualche sbavatura. Nulla di allarmante, purché resti chiaro l’obiettivo: chiudere i set quando il campo lo consente, senza offrire appigli inutili.

La stagione è ancora giovane. La Sottorete mostra solidità, ma anche margini evidenti di miglioramento. Ed è forse questo il dato più interessante: vincere mentre si lavora sui difetti. In campionati come questo, non è poco.