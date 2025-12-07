Sport Dinamo di ferro: Sassari doma Trieste e ritrova la rotta della Regular Season

Dopo la debacle subita due settimane fa, in terra campana, contro la Napoli Basket, la Dinamo Sassari incamera, poche ore fa, al PalaSerradimigni, la terza vittoria di questa Regular Season 2025-25. Un match, avvenuto nell’impianto sportivo isolano, in cui la compagine presieduta dal dott. Stefano Sardara ha giocato con grande grinta e determinazione, portando a casa un’importantissima vittoria per il proseguo della Stagione. In merito alla gara, primo quarto molto combattuto e ricco di colpi di scena, dove le sue formazioni in campo (almeno negli istanti iniziali della “battaglia”) giocavano a “rincorrersi” mettendo sul parquet tutte le loro abilità tecniche ed atletiche. Con il passare dei minuti, tuttavia, la contesa incominciava a prendere binari consoni alla squadra biancoblù, la quale riusciva a chiudere la frazione di gioco in vantaggio di 13 punti (30-17 in termini di punteggio), che certamente lasciava ben sperare tutta la tifoseria isolana per quanto riguarda il proseguo del match.



Alla ripresa delle ostilità dopo il piccolo intervallo, inoltre, il team allenato dal neo- allenatore croato Veljko Mrsic riusciva a mantenere (almeno per buona parte del periodo) un gap che si attestava sulla doppia cifra e, in seguito, era in grado di chiudere con un vantaggio di 8 punti (44-37 in favore di Rashawn Thomas e compagni), lasciando, quindi, indubbiamente un buon margine di scarto alla compagine sarda. Al rientro sul parquet per la disputa della seconda parte della contesa, la gara proseguiva sulla falsariga dei precedenti periodi, con una Dinamo Sassari particolarmente battagliera capace, non solo, di conservare sin qui accumulato, ma anche di aumentarlo ponendo, in questo modo, il match ulteriormente su sentieri favorevoli al team isolano. Il punteggio, prima che abbia luogo l’ultima parte della contesa, era- infatti- Dinamo Sassari 69 – Pallacanestro Trieste 58. In merito alla restante parte dell’incontro, questo era caratterizzato da una Dinamo Sassari abile nel controllare il vantaggio messo in cascina nelle passate frazioni di gioco ottenendo, perciò, un successo di fondamentale rilevanza per le gare future. Esito finale del match Dinamo Sassari 85- Pallacanestro Trieste 80. In conclusione desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della formazione biancoblù. Questo avverrà, in Fiba Europe Cup, il giorno 12 dicembre alle ore 20.30 contro l’ostica squadra turca del Petkim Spor allenata dal “navigato” coach Kestutis Kemzura.