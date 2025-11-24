Salto ostacoli: Lorenzo Correddu su Ultos vince il Campionato del Cavallo Sardo e il Gran Premio- In evidenza Francesco Correddu, Andrea Guspini, Marco Pau e Antonio Meloni





Nei 5 anni cinque vincitori ex equo: doppietta per Andrea Guspini su Enthu de Bois ed Etoile Gris. Gli altri vincitori sono Marco Arca in sella a Eldorado Blue, Lorenzo Correddu su Elsabaia e Andrea Deledda su Edith Girl. Infine nei 4 anni ben dieci vincitori. Per quanto riguarda le altre gare da segnalare la spettacolare C135 a difficoltà progressive col successo di Marco Pau in sella a Beatrice. Nella C135 di sabato si era invece imposto Antonio Meloni su Cesarus, mentre ha vinto la C130 su Zagabria Bella. Nel Piccolo Gran Premio C125 mista speciale riservata a cavalieri e amazzoni di 1° grado ha vinto Fabio Mulas Mura su Briseide Star.

Le prestazioni dei 210 binomi, soprattutto nelle gare più tecniche del Concorso nazionale di salto ostacoli A3* hanno “riscaldato” l'atmosfera del “Tanca Regia Autumn Tour” che si è disputata nell'impianto di Abbasanta. Evento clou il Campionato del Cavallo nato e allevato in Sardegna, che ha messo in palio 50 mila euro per le quattro categorie (cavalli di 4 anni, 5, 6 e 7 anni e oltre) grazie all'impegno dell'agenzia regionale Asvi per lo sviluppo e la valorizzazione ippica e della regione Sardegna. Nella gara più importante, il Gran Premio C145 a due manche, successo di Lorenzo Correddu su Ultos, il cavaliere dell'Esercito, nonché campione italiano Under 21, è l'unico ad avere fatto due percorsi netti in sella al baio allevato da Giovanni Maria Del Rio. Dietro di lui l'ottimo Andrea Guspini che in sella al sette anni Clizia de Sa Pittada non ha fatto errori alle barriere ma nella prima manche ha preso due penalità per avere superato il tempo limite. Grazie anche alla vittoria nel Gran Premio il binomio Lorenzo Correddu-Ultos è risultato vincitore della classifica Asvi per i cavalli di 7 anni e oltre. Del resto il formidabile cavaliere di origine sarda (il padre è Giovanni Battista Correddu) è riuscito a vincere in tutte e quattro le categorie. Il fratello Francesco Correddu ha invece occupato secondo e terzo gradino del podio in sella a Verner (vincitori della C140 di venerdì) e Venus Val di Tara (vincitore della C135 di venerdì). Lorenzo Correddu su Deboi ha vinto anche la classifica Asvi riservata ai cavalli di 6 anni, anche in questo caso precedendo il fratello Francesco su Danubios e Dadina.