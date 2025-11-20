Sport Al via a Nuoro il torneo “Match Cup Ice Dunk Edition” in edizione natalizia. Già raggiunto e superato il traguardo delle 10 squadre partecipanti.

Partirà il 22 dicembre il torneo “Match Cup Ice Dunk Edition”, in edizione natalizia. Si svolgerà alla palestra Polivalente di Nuoro. Il torneo è suddiviso in due categorie: under e pro. Il torneo per la categoria “UNDER” vedrà coinvolti i ragazzi nati dal 2011 al 2013. Quindi in quella “PRO” vi saranno coloro nati dal 2008 al 2010. Sono stati anche istituiti premi: per gli “UNDER” la posta in palio per i vincitori è di 400 euro, mentre per i “PRO” è di 600 euro. Saranno presenti atleti provenienti da ogni angolo della Sardegna, da Alghero a Tortolì, ma anche da Sassari e, naturalmente, Cagliari. Il torneo è organizzato “ON FIRE CLUB” e da Massimo Betocchi, in collaborazione con “3x3 FISB SARDEGNA” e l'obiettivo è portare una nuova tappa fissa nel panorama sardo sia in ambito estivo, che invernale. Inoltre per il torneo 3 × 3 ci saranno tantissimi premi tra cui miglior giocatore “BEST SCORER”, miglior squadra social primo secondo e terzo premio. Ad oggi parteciperanno oltre 10 squadre ed è possibile iscriversi contattando il numero +39 392 55 55 073. Le iscrizioni sono aperte entro e non oltre il 15 dicembre.