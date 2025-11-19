Gymnasium, terza giornata di Serie D: vittoria pesante alla Maddalena e classifica in crescita

La Gymnasium Volley Alghero torna dalla Maddalena con un successo che pesa. Il 3-1 rifilato all’Ecomar US Garibaldi (25-21, 23-25, 13-25, 16-25) racconta una squadra capace di reagire dopo il passo falso interno contro il Punto Sassari Volley, mantenendo così il proprio passo nel Girone C della Serie D.

Il bilancio della prima squadra parla chiaro: due vittorie e una sconfitta nelle prime tre giornate. L’esordio aveva portato un netto 0-3 sul campo dell’Hermaea Olbia, utile per rompere il ghiaccio e iniziare a mettere ordine nel gioco. Il secondo appuntamento era stato più sofferto: il Punto Sassari si era imposto ad Alghero per 1-3 (20-25, 25-13, 22-25, 23-25), una gara tirata fino all’ultimo scambio ma che aveva lasciato alle algheresi la consapevolezza di potersela giocare alla pari con chiunque. La risposta è arrivata domenica scorsa, nel palazzetto della Maddalena: una partita rimessa in piedi con attenzione, carattere e una gestione dei momenti decisivi da squadra navigata.

Al termine del match, l’allenatore Pasqualino Sotgia ha commentato così il doppio impegno del weekend, sottolineando anche il debutto dell’altra formazione del club, impegnata in un altro campionato:

«Sabato abbiamo giocato con la Seconda Divisione contro la Spring Sennori, anche se abbiamo vinto 3-0 comunque abbiamo fatto un po' fatica perché era la partita di esordio, le ragazze erano un po' emozionate e dall'altra parte c'era una squadra di più esperienza. Domenica con la prima squadra abbiamo fatto un ottimo risultato alla Maddalena, abbiamo vinto 3-1 fuori casa, nonostante avessimo delle assenze importanti siamo riusciti a spuntarla, le ragazze che hanno sostituito sono state all'altezza delle assenti, hanno fatto un partitone, veramente una bella partita, sono molto contento.»

La Seconda Divisione, infatti, ha disputato solo la prima giornata: un esordio vincente e convincente con un 3-0 alla Spring Sennori (25-21, 27-25, 25-21), risultato che vale i primi tre punti in classifica. Due percorsi distinti, due gruppi diversi, un filo comune: la solidità del progetto Gymnasium. La Serie D resta agganciata alle zone alte della classifica con 6 punti, mentre la Seconda Divisione ha iniziato il suo cammino con il piede giusto. Per entrambe, il campionato è appena cominciato, ma la direzione è quella giusta.