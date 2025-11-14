ExtrATime Mr Simon. L’Italia supera la modesta Moldova e aspetta i vichinghi

In Moldavia a Gattuso è bastato un mezzo giro di valzer: mini turnover, idee chiare e il bottino è tornato a casa senza troppa fatica. Gli Azzurri partono a spron battuto, spingono sulle corsie come se la partita si dovesse decidere lì, ma manca la stoccata. La prima frazione vola via piatta, la ripresa ripropone la stessa litania: Italia in avanti, Moldova rintanata a difendere l’onore più che il risultato.

Gattuso cambia gli esterni dell’assalto: dentro Di Marco e Pio Esposito, che paiono due arieti mandati a stanare una retroguardia già stanca. Serve tempo, parecchio. Poi all’88’ la mischia si apre: Gianluca Mancini, con una zucca da vecchio stopper, sfonda il muro. Nel recupero arriva anche il sigillo di Pio Esposito, ancora di testa. Un uno-due da colosseo, che archivia la pratica Moldova.

Il resto è storia nota: tre punti che non smuovono il girone. L’Italia dovrà passare dai playoff di marzo per prendersi il biglietto mondiale. E anche ammesso che i ragazzi di Gattuso battano la Norvegia, nessuno si illuda: i vichinghi hanno già vinto lo scontro diretto di giugno e continuano a segnare come se lo facesse parte del loro folklore.

Resta l’urna. Capricciosa, come sempre. Resta marzo, mese che spesso si diverte a scherzare con chi sogna. Gli azzurri sperano che questa volta non faccia troppo lo spiritoso.