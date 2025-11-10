Un super Caprile salva il Cagliari. 0-0 al “Sinigaglia” contro il Como di Fabregas

Dopo due sconfitte consecutive, il Cagliari ritrova solidità e un punto prezioso grazie alle parate di Elia Caprile, protagonista assoluto del pomeriggio lariano. Il portiere rossoblù, fresco di convocazione con la Nazionale di Gattuso per le qualificazioni mondiali contro Moldavia e Norvegia, ha blindato la porta e fermato il Como di Fabregas sullo 0-0.

Ha diretto l’incontro Pezzuto della sezione di Lecce.

Le formazioni. Fabregas sceglie il 4-2-3-1: Addai, Nico Pàz e Diao agiscono alle spalle dell’unica punta Morata. Pisacane risponde con un 4-5-1: Zappa, Mina, Luperto e Obert in difesa; Palestra e Felici sugli esterni; Folorunsho, Prati e Gaetano in mezzo al campo; Esposito unico riferimento offensivo.

La partita. Primo tempo vivace e ben giocato da entrambe le squadre. Al 18’ al Cagliari viene annullato un gol per un fallo di Palestra su Valle all’inizio dell’azione: l’autorete dello stesso Valle non viene convalidata dopo revisione al VAR. Al 32’ Addai impegna Caprile con un sinistro velenoso, e al 38’ è Nico Pàz a costringere il portiere rossoblù a un grande intervento dalla distanza. Subito dopo, occasione per Felici che fallisce il vantaggio solo davanti a Butez.

Nella ripresa Fabregas inserisce Jesùs Rodriguez per Diao e il Como cresce. Al 54’ Morata si trova a tu per tu con Caprile, che compie un miracolo. Il portiere si ripete pochi minuti dopo su Nico Pàz e ancora su Rodriguez, in un secondo tempo in cui il Cagliari si chiude e soffre. Pisacane corre ai ripari al 79’, mandando in campo Idrissi, Mazzitelli e Luvumbo. All’87’ proprio Luvumbo spreca la palla del possibile colpo grosso: scavetto troppo morbido e Butez respinge.

Dopo sei minuti di recupero, finisce 0-0. Il Cagliari sale a 10 punti, ma resta il problema del gol: la squadra crea, ma non segna. Serve una punta vera per uscire dal pantano.

Caprile, eletto MVP del match, tiene a galla la squadra e regala a Pisacane un pareggio che vale più del risultato.

Prossimo appuntamento alla Domus, sabato 22 novembre alle 15:00, contro il Genoa di De Rossi.