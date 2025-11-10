Sport Dinamo Sassari, stop a Venezia: la Reyer si impone 89-76 dopo un match a due volti

Dopo l’ottima vittoria ottenuta qualche giorno fa contro la gloriosa Pallacanestro Cantù, la Dinamo Sassari viene- purtroppo- sconfitta, alcune ore orsono, nel match che la vedeva contrapposta all’ostica Reyer Venezia. Una gara, svoltosi in terra veneta e conclusa sul risultato di 89-76 in favore del team veneto, in cui il roster capitanato dall’esperta ala statunitense Rashawn Thomas ha combattuto solo nella prima e nell’ultima frazione di gioco, lasciando il passo negli altri due periodi i quali sono stati decisivi ai fini dell’esito finale della contesa. In merito alla gara, primo quarto caratterizzato, almeno inizialmente, da una buona partenza della formazione isolana capace, nei primissimi minuti, di portarsi prima in vantaggio di 5 punti (7-2 in termini di punteggio) e successivamente, nonostante alcuni errori commessi da entrambe le formazioni, di chiudere il periodo sull’esito di 15-12, proponendo- quindi- un Banco certamente sul “pezzo” in questa contesa. Alla ripresa delle ostilità dopo il piccolo intervallo, il secondo periodo era-inoltre-contraddistinto, almeno nei primi giri di lancette, da una compagine allenata da coach Bulleri che era in grado di “allungare” fino al +9, ma, poco dopo, era costretta a subire un break di 19-6, che ribaltava completamente l’esito (parziale) della “battaglia” in favore della squadra veneziana, la quale, al termine dei 30 minuti di gioco, era in vantaggio di 2 punti (37-35). Una situazione, ora citata, che non faceva per niente felici tutti i componenti dello staff biancoblù. Il rientro in campo dagli spogliatoi- inoltre- non era certo avaro di emozioni.



In questa frazione di gioco- infatti- le due compagini in campo “lottavano” con grande agonismo ed ardore con una Dinamo che cercava di restare “attaccata” al treno oro-granata (pareggiando anche al 28 minuto,58-58 in termini di punteggio), ma che, negli ultimissimi istanti del periodo, riusciva ad accumulare un gap di 9 punti, che indirizzavano il match su binari consoni a Parks e compagni. In merito all’ultima parte del match, questa era contrassegnata- inoltre- da una Reyer che manteneva il distacco precedentemente ottenuto e che, alla fine della contesa, aumentava leggermente il gap antecedentemente menzionato chiudendo la gara sul risultato di 89-76 in proprio favore. In conclusione desideriamo ricordarvi il prossimo impegno del team isolano. Questo avverrà, in terra rumena, il giorno 12 novembre 2025 alle ore 18.00 contro l’ostica squadra del Valcea 1924 allenata dal coach Catalin Naziru.