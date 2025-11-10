Il termometro rossoblù. Il Cagliari di Pisacane ai raggi X

C’è una vecchia massima cinese che dice: “Partire dopo per arrivare prima”. A Cagliari, però, il proverbio sembra essersi capovolto: partiti presto, ma arrivati ancora da nessuna parte. Fabio Pisacane ha preso il Cagliari con il fervore del debuttante e l’ostinazione del vecchio gregario. L’uomo giusto per costruire, forse meno per sognare.

L’ex tecnico della Primavera, dopo il trionfo in Coppa Italia, ha trovato la promozione in panchina come un premio al merito. Un Cagliari ordinato, attento, spesso diligente. Ma anche troppo educato per una Serie A che di educato non ha niente. Pisacane studia, prepara, legge le partite con meticolosità certosina, eppure i risultati gli scappano come sabbia tra le dita.

Il “Gallo” Belotti, arrivato come simbolo di rinascita, ha acceso speranze e riflettori. Poi l’infortunio, la ricerca affannata di uno svincolato, il ritorno sui propri passi. È arrivato Esposito, giovane e spavaldo, chiamato a fare la differenza in un gruppo che spesso la differenza non la fa. E dietro, tra i pali, Caprile è l’unico a dare continuità, parando più della metà delle incertezze collettive. La convocazione in azzurro è la naturale conseguenza di chi tiene a galla una squadra che nuota in acque torbide.

Il problema, però, è altrove. Chi comanda il gioco? Chi detta i tempi? Prati continua a viaggiare con il suo “sei politico”, il voto che si dà per consuetudine quando non si sa come giudicare. Il Cagliari tenta di costruire dal basso, ma rinuncia dopo tre passaggi, affidandosi a lanci lunghi e speranze corte. “Spera in Dio” più che “spera nel pressing”.

Borrelli fatica, manca la cattiveria di Piccoli, lasciato andare troppo in fretta. È un Cagliari che non dispiace, ma non convince. Il pareggio di Como smuove la classifica, ma non la sostanza. Ogni punto è un respiro, ma la bassa classifica resta una compagnia fedele.

E mentre la Fiorentina, che sogna l’Europa, annaspa con cinque punti in undici gare, ci si consola con la relatività del fallimento altrui. La pausa per la Nazionale arriva come una boccata d’ossigeno. Servirà a Pisacane per “ricaricare le pile”, come si dice. Ma in realtà dovrà trovare una scintilla diversa: quella che trasforma una squadra brava ragazza in un gruppo cattivo, cinico, affamato.

Perché in Serie A, come nella vita, non vince chi parte tardi né chi studia troppo: vince chi ha il coraggio di sporcarsi.