Sport Dalla Sardegna al mondo: Maria Grazia Frau, oro e argento al mondiale FIEA 2025 con i sapori dell'isola

Dopo i campionati italiani di febbraio 2025 che vide campionessa assoluto medaglia oro maria Grazia Frau,si ripete la storia con Oro e Argento nuovamente per la Sardegna per maria Grazia Frau al campionato Internazionale e mondiale FIEA 2025 Il 4 novembre 2025 ha partecipato al campionato Internazionale del Dolce Artistico, organizzato dalla FIEA – Federazione Internazionale Eccellenze Edible Art, tenutosi ad Arezzo all’interno della Fiera del Gusto, Per la categoria del dolce artistico ha presentato quattro tipi di dolci in miniatura da 9 grammi ciascuna , : il Sospiro decorato, una piccola “casatina” di ricotta sempre decorata; la Gallinella sarda, realizzata in *pasta di mandorle e cioccolato e ripiena di cioccolato e decorata interamente a ghiaccia reale e color oro e infine Sos pretziosos, ripieni di pompia e decorati con infiniti dettagli ispirati alla tradizione sarda. Ogni dolce era diverso, curato nei minimi particolari, e dovevo realizzarne quattro per ogni tipologia. Tutti perfettamente pesati e completati entro il tempo massimo di due ore, sotto cronometro. In questa prestigiosa competizione, con concorrenti provenienti da oltre 25 nazioni, ho conquistato la medaglia d’argento per il dolce artistico. Subito dopo, nella sessione dedicata al pane Olympic World Bakery 2025 , organizzato da word iac ,ho partecipato individualmente, rappresentando la Sardegna e portando in alto la bandiera dei 4 mori,quattro pani mignon da 40 grammi ciascuno e anche qua 4 a tipologie di pane mignon : pane carasattu, coccone come nella tradizione del carasau, una lorica di pasta dura e un pane cerimoniale sardo, interamente decorato. Anche qui il tempo era limitato a tre ore, senza alcun aiuto esterno. Ha terminato per prima, rispettando perfettamente pesi e tempi, e ha ottenuto il primo posto con medaglia d’oro,portando ancora una volta la Sardegna sul podio del mondo. "Non mi sentivo una campionessa, ma una piccola rappresentante della mia terra: con i miei pani e dolci ho voluto portare nel mondo il mare, il sole, la cultura e le tradizioni della Sardegna . Non ho vinto io : ha vinto la Sardegna.