Alghero da record: nove vittorie di fila e primato assoluto in Promozione

L’Alghero Calcio non si ferma più. Con il 5-1 rifilato al Li Punti, la squadra di Mauro Giorico ha scritto una pagina che resterà negli almanacchi del calcio sardo: nove vittorie consecutive nelle prime nove giornate di campionato. Superato così il vecchio primato del Latte Dolce, fermo a otto successi di fila nella stagione 2010-2011.

Ventisette punti su ventisette. Miglior attacco, difesa quasi impenetrabile, e un entusiasmo che cresce a ogni partita. Un cammino netto, costruito con il lavoro quotidiano, la compattezza del gruppo e una mentalità da grande squadra.

Contro il Li Punti, l’Alghero ha dominato in campo e nel ritmo, chiudendo la gara con cinque reti e l’ennesima prova di forza. “Questo risultato è frutto del lavoro quotidiano, dell’impegno di tutto il gruppo e dell’entusiasmo che si respira attorno alla squadra”, ha commentato lo staff tecnico a fine gara. “Sappiamo di aver raggiunto un traguardo importante, ma il campionato è ancora lungo: la nostra forza dovrà essere la continuità.”

Dal campo agli spalti, l’atmosfera è quella delle grandi stagioni. La società giallorossa ha ringraziato giocatori, staff, dirigenti e tifosi per il sostegno costante. L’obiettivo è chiaro: continuare così, un passo alla volta, con la stessa fame e la stessa concentrazione.