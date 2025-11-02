Sport Dinamo Sassari travolta in casa: Udine passa al PalaSerradimigni 88-70

Dopo le cocenti debacle subite negli ultimi incontri di Lba, prosegue, purtroppo senza fine, la serie di battute d’arresto della Dinamo Sassari in questo avvio di Stagione. La formazione isolana viene- infatti- sconfitta, poche ore fa, anche dalla compagine degli Amici della Pallacanestro Udine in un vero e proprio scontro salvezza che certamente aveva ben altre aspettative per tutti i supporter biancoblù. Un match, inoltre, svoltosi al PalaSerradimigni e terminato con il risultato con il risultato di 70-88 in favore del roster friulano, in cui gli uomini capitanati dall’ala statunitense Rashawn Thomas hanno subito a lunghi tratti l’iniziativa della squadra bianconera (la quale ha fornito una prova di grande compattezza, solidità e determinazione) lasciando il palazzetto tra i fischi dei tifosi sardi, indubbiamente delusi dai recenti risultati del team presieduto dall’ottimo Presidente Stefano Sardara. In merito al match, primo quarto caratterizzato (almeno inizialmente) da una partenza bruciante della squadra bianconera capace, fin dai primi istanti di gioco, di portarsi sul punteggio di 8-0, il quale faceva capire, immediatamente, a Mezzanotte e compagni che sarebbe stato estremamente difficile portare a casa l’intera posta in palio.



Frazione di gioco-infatti- che si concludeva sul risultato 17-25 per il team udinese a testimoniare ulteriormente le difficoltà del team isolano in questa gara. Al rientro delle due formazioni sul parquet dopo il piccolo intervallo, il team dell’ex cestista biancoblù Bendzius (25 punti messi a segno dal giocatore lituano a fine match) teneva sotto controllo, abbastanza bene, le resistenze dei giocatori isolani, i quali, nonostante la buona volontà, chiudevano il secondo periodo in svantaggio di soli 3 punti (38-41) risultato, appena menzionato, che sembrava dare, comunque, alla formazione sarda la speranza che era,ancora, possibile un successo in questo match. Alla ripresa delle ostilità, tuttavia, le aspettative del periodo precedente svanivano come neve al sole, la compagine friulana, infatti, metteva segno una serie di canestri importanti, i quali le consentivano, a fine quarto, di “allungare” fino al +17 (51-68 in termini di punteggio) indirizzando il match su binari consoni alla compagine ospite. Ultima parte della contesa, caratterizzata, ormai, su sentieri favorevoli al roster del Nord Italia, che riservava pochi altri sussulti degni di nota e si concludeva sul punteggio, antecedentemente menzionato, di 70-88 lasciando ben poche soddisfazioni all’intero mondo della pallacanestro isolana. In conclusione desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della formazione biancoblù. Questo avverrà il giorno 6 novembre 2025 alle ore 20.30 contro la gloriosa Pallacanestro Cantù allenata dal giovane coach Nicola Brienza.