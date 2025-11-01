L’Amatori Rugby Alghero vince, ma soffre: contro Modena finisce 29-27

Vittoria doveva essere, e vittoria è stata. Ma con il batticuore. L’Amatori Rugby Alghero supera il Modena per 29 a 27 e conquista cinque punti pesanti, quanto sudati, davanti a un pubblico di circa trecento spettatori al “Maria Pia”. Il cielo parzialmente soleggiato sembrava promettere un pomeriggio tranquillo, ma il rugby, come la vita, non rispetta mai le previsioni.

I catalani partono bene, con Lenoci che al secondo minuto sfonda la linea e mette subito in chiaro le intenzioni. Steenkamp trasforma: 7-0. Ma Modena non viene in vacanza. Si affida al piede preciso di Mazzi, che accorcia due volte (7-3, poi 7-6) e tiene aperta la partita fino all’intervallo.

Nella ripresa Alghero sembra dilagare. Russo trova il varco giusto, Mazzone lo premia con la trasformazione (14-6). Poi tocca a Shelqeti, che rompe i placcaggi, e infine a Steenkamp, che trasforma la propria meta e sembra chiudere i conti: 26-6. Troppo facile. E infatti, non lo è.

Il Modena, squadra ostinata e ben organizzata, si scuote come chi ha ancora fiato e orgoglio. Flores segna, poi Mazzi e Trotta in chiusura riaprono un match che pareva già archiviato. Solo un calcio piazzato di Mazzone all’ultimo respiro salva Alghero dalla beffa (29-27).

A fine partita, coach Marco Anversa non si nasconde: «Non è stata una gara giocata ad alto livello, il ritmo era basso. Sapevamo che affrontavamo una neopromossa in casa nostra e, a volte, questo ci abbassa concentrazione e fame. Non dovrebbe succedere, ma è successo. Teniamoci questi cinque punti importantissimi per la classifica. Ora abbiamo tre settimane per lavorare bene e andare a vincere a Parma».

Una vittoria sporca, dunque. Ma chi ama il rugby sa che certe partite non si giocano per lo spettacolo: si vincono per mestiere. E in questo, l’Alghero ha dimostrato di essere una squadra che, anche quando sbaglia, sa restare in piedi.





Tabellino

Amatori Rugby Alghero – Rugby Modena 29-27 (5-1)

Marcatori: 2’ meta Lenoci tr. Steenkamp (7-0), 7’ c.p. Mazzi (7-3), 29’ c.p. Mazzi (7-6); 42’ meta Russo tr. Mazzone (14-6), 54’ meta Shelqeti (19-6), 62’ meta Steenkamp tr. Mazzone (26-6), 68’ meta Flores tr. Mazzi (26-13), 76’ meta Modena tr. Mazzi (26-20), 78’ c.p. Mazzone (29-20), 80’ meta Trotta tr. Mazzi (29-27).

Amatori Rugby Alghero: Mazzone, Delrio (78° Rizzo), Serra (cap.) (60° Marrone), Russo, May (70° Sciacca), Steenkamp, Tancredi, Canulli, Lenoci, Pedroni (20° Kone, 76° Rapisarda), Muciaccia (20° Marchetto), D’Ambola, Cincotto, Shelqeti, Ruijgrok.

A disposizione: Marchetto, McGonagle, Kone, Marrone, Sciacca, Armani, Rizzo, Rapisarda.

Allenatore: Marco Anversa.

Rugby Modena: Mazzi, Incerti, Orlandi, Malagoli, Trotta, Zerbini, Esposito, Bellei, Flores, Operoso, Venturelli (38° Bellei), Zanni, Malisano (52° Milzani), Benassi, Morelli.

A disposizione: Rodriguez, Milzani, Rizzi, Cojocari, Venturelli, Lloyd, Righi, Petti.

Allenatore: Gianluca Guareschi.

Cartellini: 35’ Esposito, 65’ Ruijgrok, 70’ Kone.

Arbitro: Giacomo Favorini (PG).

Assistenti: Federico Uccheddu (NU), Massimiliano Dui (NU).

Spettatori: circa 300.