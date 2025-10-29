Lo Yacht Club Alghero celebra un altro anno di crescita.

Continua l’ascesa in classifica tra le migliori scuola vela in Italia. La scuola vela dello
Yacht Club Alghero “Paolo Emilio Zoagli” si piazza al 18° su 750 circoli sparsi in tutto
il territorio nazionale e al secondo posto in Sardegna, dietro solamente al Circolo
Windsurf di Cagliari.
Dal 2021 con il cambio di rotta voluto fortemente dal riconfermato alla carica di
presidente Pier Paolo Carta, affiancato dai due delegati allo sport Paolo Emilio
Zoagli e Antonello Macciotta, ha visto concretizzarsi investimenti sulle strutture,
l’aumento del parco imbarcazioni e la sostituzione di tutti gli istruttori, capitanati dal
2022 da Riccardo Celotto, atleta che si è formato prima nella squadra agonistica e
poi dopo qualche esperienza lontano da Alghero, come istruttore nel club algherese.
l numeri del 2025 testimoniano che il sodalizio algherese è in crescita costante.
L’aumento degli iscritti che conta 250 ragazzi dai 6 fino ai 16 anni, la collaborazione
con l'Università di Sassari, con la partecipazione di 50 studenti e quella con alcune
associazioni che si occupano di ragazzi speciali che hanno potuto provare l’esperienza
di salire su una barca a vela, traducono il tutto in un anno di risultati di assoluto
valore.
Inoltre è stato compiuto un cambio significativo con la nomina dei nuovi responsabili
della scuola vela e della squadra agonistica, Michele Chessa e Gian Stefano Usai. I
velisti dello Yacht Club Alghero, sia juniores che seniores, hanno presenziato, sabato
25 ottobre, alla celebrazione per i 50’ anni della Sezione di Alghero della Lega
Navale e sono stati premiati per il campionato Vento de l'Alguer. Tra i giovani,
Leonardo Masala, Andrea Rinaldi, Cesare Costantino, Diego Festa, Damir Pilichi e
Matteo Sotgiu. Nella classe j24 2025 due gli equipaggi che si sono distinti, il primo
con al timone Gian Stefano Usai 1 classificato, l’altro quello che ha visto prodiere
Giuseppe Ibba, classificatosi 2.
Il Presidente Pierpaolo Carta ringrazia intanto tutti i soci che sono i veri sostenitori del
progetto in atto. Ringraziamenti anche alla Lega Navale di Alghero per la continua e
fattiva collaborazione e non dimentica di ringraziare il Direttivo del Porto di Alghero
con Presidente Giancarlo Piras per il sostegno verso lo Yacht Club Alghero che investe
sempre con impegno e passione nello sport della vela, coinvolgendo tutte le età nel
rilancio e crescita di questo bellissimo sport.