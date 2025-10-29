Sport Lo Yacht Club Alghero celebra un altro anno di crescita.

Continua l’ascesa in classifica tra le migliori scuola vela in Italia. La scuola vela dello Yacht Club Alghero “Paolo Emilio Zoagli” si piazza al 18° su 750 circoli sparsi in tutto il territorio nazionale e al secondo posto in Sardegna, dietro solamente al Circolo Windsurf di Cagliari. Dal 2021 con il cambio di rotta voluto fortemente dal riconfermato alla carica di presidente Pier Paolo Carta, affiancato dai due delegati allo sport Paolo Emilio Zoagli e Antonello Macciotta, ha visto concretizzarsi investimenti sulle strutture, l’aumento del parco imbarcazioni e la sostituzione di tutti gli istruttori, capitanati dal 2022 da Riccardo Celotto, atleta che si è formato prima nella squadra agonistica e poi dopo qualche esperienza lontano da Alghero, come istruttore nel club algherese. l numeri del 2025 testimoniano che il sodalizio algherese è in crescita costante.



L’aumento degli iscritti che conta 250 ragazzi dai 6 fino ai 16 anni, la collaborazione con l'Università di Sassari, con la partecipazione di 50 studenti e quella con alcune associazioni che si occupano di ragazzi speciali che hanno potuto provare l’esperienza di salire su una barca a vela, traducono il tutto in un anno di risultati di assoluto valore. Inoltre è stato compiuto un cambio significativo con la nomina dei nuovi responsabili della scuola vela e della squadra agonistica, Michele Chessa e Gian Stefano Usai. I velisti dello Yacht Club Alghero, sia juniores che seniores, hanno presenziato, sabato 25 ottobre, alla celebrazione per i 50’ anni della Sezione di Alghero della Lega Navale e sono stati premiati per il campionato Vento de l'Alguer. Tra i giovani, Leonardo Masala, Andrea Rinaldi, Cesare Costantino, Diego Festa, Damir Pilichi e Matteo Sotgiu. Nella classe j24 2025 due gli equipaggi che si sono distinti, il primo con al timone Gian Stefano Usai 1 classificato, l’altro quello che ha visto prodiere Giuseppe Ibba, classificatosi 2. Il Presidente Pierpaolo Carta ringrazia intanto tutti i soci che sono i veri sostenitori del progetto in atto. Ringraziamenti anche alla Lega Navale di Alghero per la continua e fattiva collaborazione e non dimentica di ringraziare il Direttivo del Porto di Alghero con Presidente Giancarlo Piras per il sostegno verso lo Yacht Club Alghero che investe sempre con impegno e passione nello sport della vela, coinvolgendo tutte le età nel rilancio e crescita di questo bellissimo sport.