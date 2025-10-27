Porto Cervo Racing Team trionfa nella Coppa Rally Zona 10

La Porto Cervo Racing chiude la stagione come meglio non poteva: con una vittoria tra le scuderie nella Coppa Rally Zona 10. L’ultimo atto, il 13° Rally Terra Sarda in Ogliastra, ha consacrato il team gallurese ai vertici del panorama rallistico isolano.

Un successo costruito curva dopo curva, gara dopo gara: dal Rally Sulcis Iglesiente al Golfo dell’Asinara, dal Vermentino fino al rally “di casa”, organizzato dalla stessa scuderia. Un percorso che racconta venticinque anni di passione e disciplina.

Nell’ultima tappa, i risultati parlano da soli. Andrea Pisano e Salvatore Musselli (Skoda Fabia Rally2) hanno chiuso secondi assoluti e conquistato la CRZ 10, seguiti da Auro Siddi e Giuseppe Maccioni, terzi. Cocco-Deiana, Locci-Musu, Murgia-Porcu e Ladu-Mulas hanno completato una top ten dominata dai colori bianco-blu del team. Una squadra vera, dove ogni pilota ha portato il suo mattone al successo.

“Questa vittoria è dei nostri portacolori” ha dichiarato Mauro Atzei, presidente della Porto Cervo Racing. “Siamo orgogliosi, immensamente orgogliosi di ogni equipaggio che porta il nostro nome sulla vettura. Le coppe si alzano sul podio, ma si vincono nelle notti di lavoro, nelle note preparate, nelle partenze col nodo in gola. Questa vittoria è loro, ed è meritata.”

Mentre in Ogliastra si festeggiava, altrove il team continuava a correre: Mattia Ricciu e Giovanni Maria Mazzone hanno chiuso al secondo posto nel Campionato Italiano Assoluto Rally Junior al Rallye Sanremo, e Mazzone sarà presto in gara al Rally Tirreno-Messina, finale nazionale della Coppa Italia Rally.

Infine, occhi puntati su Mario Murgia, pronto a scendere in pista con la Hyundai i30 N alla 63ª Cronoscalata Alghero–Scala Piccada, finale del Campionato Italiano Velocità Montagna.

Per la Porto Cervo Racing, la stagione non finisce: si trasforma in un nuovo inizio. Perché, come amano dire nel team, la linea del traguardo è solo un invito a ripartire.