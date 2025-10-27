Cagliari, rimonta d’orgoglio al Bentegodi: 2-2 contro il Verona

Dopo la sconfitta interna contro il Bologna nel turno precedente, il Cagliari pareggia 2-2 in rimonta contro il Verona al “Bentegodi”. Ha diretto la gara il signor Dionisi della sezione dell’Aquila.

Capitolo formazioni. Zanetti schiera i suoi con il 3-5-2: in attacco il duo Giovane-Orban, mentre Pisacane disegna un Cagliari inedito con il 3-5-1-1. In difesa Zappa, Zé Pedro e Idrissi (alla prima da titolare in Serie A); a centrocampo il giovane zambiano Liteta (classe 2006) debutta in prima squadra insieme a Prati e Folorunsho, con Palestra a destra e Obert a sinistra. Sulla trequarti Gaetano agisce alle spalle dell’unica punta Borrelli.

Nel primo tempo il Cagliari parte bene: al 3’ Prati lancia Borrelli, che calcia alto di poco; al 12’ Gaetano ci prova da fuori ma Montipò devia in angolo. Poi la squadra si spegne e il Verona prende il controllo. Al 23’ Gagliardini porta in vantaggio i gialloblù di testa su punizione di Giovane. Al 33’ Caprile compie due interventi prodigiosi: prima devia un tiro di Serdar sulla traversa, poi respinge il colpo di testa di Orban. Al 39’ Gaetano ci prova su punizione, ma la palla finisce a lato. Si va al riposo sull’1-0.

Nella ripresa Pisacane toglie Liteta e inserisce Adopo, ma è ancora il Verona a spingere. Al 55’ Giovane impegna Caprile, che salva in angolo, ma al 59’ arriva il raddoppio: Belghali sfugge sulla fascia, serve Giovane che trova Orban, bravo a battere il portiere rossoblù. Al 62’ e 63’ entrano Pavoletti e Luvumbo per Folorunsho e Gaetano.

Al 77’ il Cagliari reagisce: Obert serve Idrissi, che con un sinistro sotto la traversa accorcia le distanze. Al 92’ Felici, entrato al 78’ al posto di Palestra, inventa il pareggio con una splendida azione personale: salta due avversari e batte Montipò in diagonale per il definitivo 2-2. Dopo sei minuti di recupero l’arbitro fischia la fine.

Il Cagliari sale a 9 punti in classifica, ma la prestazione resta opaca contro un Verona in crisi e ancora a caccia della prima vittoria stagionale. La scelta di Pisacane di non schierare mai due punte dall’inizio lascia più di un dubbio.

Prossimo impegno: giovedì 30 ottobre alle 18:30, turno infrasettimanale al Sardegna Arena contro il Sassuolo di Fabio Grosso.