Sport Dinamo Sassari travolta a Bologna: quarta sconfitta consecutiva contro la Virtus (90-71)

Dopo le tre debacle subite nei precedenti incontri di Lba, ennesima battuta d’arresto per la Dinamo Sassari allenata dal giovane tecnico Massimo Bulleri. Una gara, quella svoltosi poche ore fa e valida per il quarto turno del massimo campionato di basket italiano, in cui la compagine del presidente Stefano Sardara ha giocato contro la celeberrima Virtus Bologna, uscendo( purtroppo sconfitta) dal palazzetto emiliano con il risultato di 90-71 in favore del team capitanato dall’esperto playmaker Alessandro Pajola. In merito al match, primo quarto molto combattuto e avvincente, dove le due formazioni in campo macinavano un’ottima pallacanestro sorpassandosi vicendevolmente nel punteggio (12-10 a 4 minuti e 40 dal fischio di sirena della prima frazione di gioco) e chiudendo il periodo in perfetta parità (23-23). Un esito, quello appena menzionato, che, indubbiamente, faceva capire alle fortissime V-nere che sarebbe stato particolarmente difficile portare a casa l’intera posta in palio.



Alla ripresa delle ostilità dopo il piccolo intervallo, la gara-infatti- proseguiva (almeno fino a metà periodo) sulla falsariga del quarto precedente, momento in cui il roster felsineo “premeva” il piede sull’acceleratore mettendo a segno una serie di canestri importanti, che consentivano al team allenato dall’esperto allenatore Ivanovic di andare all’intervallo con un vantaggio di 14 punti (49-34 in termini di punteggio), il quale certamente indirizzava la contesa su binari consoni alla formazione bolognese. Al rientro sul parquet per la disputa della seconda parte della contesa, il match, inoltre, continuava in maniera non felice per i colori della squadra biancoblù, la Virtus-infatti- proseguiva (forte del supporto dei suoi calorosissimi tifosi e del suo ottimo roster) a “bucare” la retina della formazione isolana, che (pur opponendosi con tutte le forze) non poteva fare altro che subire un pesante passivo(-19 al termine del terzo quarto)che lasciava molto amaro in bocca a tutti i supporter che hanno questi colori stampati nella loro mente e nel loro cuore. In merito all’ultima parte del match, questa era caratterizzata da un sostanziale equilibrio (19-17 in termini di punteggio), dove la compagine bianconera si limitava “soltanto” a controllare il match, vincendo una gara già da parecchi minuti su sentieri favorevoli al team bolognese. Migliori realizzatori del match l’ala piccola statunitense Derrick Alston jr (autore di 21 punti) e l’ala grande (di origine serba) Alen Smailagic (20 punti). In conclusione desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della formazione isolana. Questo avverrà (in Lba), al PalaSerradimigni, il giorno 1novembre alle ore 18.15 contro l’ostico team Amici Pallacanestro Udine allenato dal giovane coach Adriano Vertemati.