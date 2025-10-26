Amatori Rugby Alghero, sconfitta di carattere a Piacenza: 26-19 e un punto che pesa

C’è modo e modo di perdere. E l’Amatori Rugby Alghero al “Walter Beltrametti” di Piacenza ha perso con onore, dopo una rimonta di carattere che ha lasciato il segno. Finisce 26-19 per i padroni di casa, ma la squadra di Marco Anversa torna in Sardegna con un punto prezioso e la consapevolezza di potersela giocare con chiunque.

Dopo la vittoria all’esordio contro Rugby Milano, i catalani del nord Sardegna hanno trovato di fronte una delle corazzate del Girone 2. Il primo tempo è stato duro, quasi un monologo dei padroni di casa: tre mete e un 19-0 che sembrava già scrivere la parola fine.

Ma l’Amatori, si sa, non si arrende mai. Nella ripresa, la squadra ha cambiato marcia, tirando fuori orgoglio e lucidità. Due mete di Paolo Shelqeti, entrambe trasformate da Duncan Steenkamp, hanno riaperto il match. Nel finale, la meta del giovane Michele Marrone, algherese cresciuto nel vivaio, ha fissato il punteggio sul 26-19, consegnando ai sardi il punto di bonus difensivo.

A fine gara, coach Marco Anversa ha sintetizzato così la prova dei suoi: “Partita difficile con una delle favorite per la vittoria finale, a casa loro. Torniamo in Sardegna con un punto: la partita si è risolta con sette punti di differenza, quindi si poteva vincere. Siamo stati bravi a rimontare un po’ lo svantaggio e siamo già pronti con la testa sulla prossima gara casalinga contro Modena tra sei giorni”

Un messaggio chiaro: niente rimpianti, solo lavoro e concentrazione. E sabato prossimo, 1° novembre, l’Amatori tornerà al Campo Maria Pia per affrontare il Giacobazzi Modena Rugby 1965, nel giorno di Ognissanti. Un’altra prova importante per capire fin dove può arrivare questa squadra che sta costruendo una sua identità precisa: grintosa, compatta e capace di rialzarsi sempre.



Tabellino

Campionato di Serie A – Girone 2 (2ª giornata)

Piacenza Rugby Club – Amatori Rugby Alghero 26-19

Stadio: Walter Beltrametti (Piacenza) – Ore 15:00, 26 ottobre 2025

Arbitro: Luigi Parcianello (TV)

Assistenti: Vincenzo Smiraldi (TO), Piermatteo Sgura (BS)

Marcatori:

1° tempo – 6’ meta Da Paah (tr. Saunders) 7-0; 11’ meta Comelli (tr. Saunders) 14-0; 22’ meta Comelli (non tr.) 19-0.

2° tempo – 47’ meta Shelqeti (tr. Steenkamp) 19-7; 58’ meta Comelli (tr. Saunders) 26-7; 68’ meta Shelqeti (tr. Steenkamp) 26-14; 80’ meta Marrone (non tr.) 26-19.

Cartellini gialli: Lekic (Piacenza, 1° t.), Casali (Piacenza, 2° t.), Russo (Alghero, 2° t.), Gueye (Alghero, 2° t.)

Piacenza Rugby Club: Biffi, Sotelo Gomez, Misseroni, Guerra, Botti (Ravilli), Manciulli, Saunders, Cornelli, Marazzi, Lekic (Casali), Chiappini (Bonatti), Melegari (Roda), Dapaah (Codazzi), Guerra, Lovotti (Alberti).

Allenatore: Claudio Forte.

Amatori Rugby Alghero: Mazzone (Armani), Delrio, Serra (cap.), Russo, May (Marrone), Steenkamp, Tancredi, Canulli, Lenoci, Shelqeti, Kone (Pedroni), D’Ambola, Muciaccia (Sciacca), McGonagle (Cincotto), Marchetto (Gueye).

Non entrato: Rapisarda.

Allenatore: Marco Anversa.









