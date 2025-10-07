Tennistavolo Sassari: sedici squadre in campo, dal sogno A1 alla passione della serie D

Sedici squadre. Dalla A1 maschile fino alla Serie D regionale. Numeri che in Sardegna nessun altro club di tennistavolo può vantare. Il Tennistavolo Sassari si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione con un organico vasto e organizzato, capace di coprire ogni categoria, maschile e femminile, fino ai tornei paralimpici.

I campionati maggiori sono già iniziati: la C1 nazionale ha esordito in casa contro la Dynamo Roma, cedendo di misura per 3-5, mentre la B2 contro la Galleria Mugnano è stata rinviata. Meglio è andata in C2 regionale, dove i sassaresi hanno liquidato il Decimomannu con un secco 6-0.

Derby tutto interno invece in D1, con la squadra “A” che ha superato la “B” per 5-1. Sconfitta invece per il Ping Pong Monterosello Sassari, club gemellato, battuto in casa dal Decimomannu Blu (1-5).

Ancora ai blocchi di partenza la D2, dove il Tennistavolo Sassari schiererà quattro formazioni – due nel girone A e due nel girone B – tra cui il Tennistavolo Sassari Young, dedicato ai giovani del vivaio. A completare la rappresentanza, una squadra in C femminile, una nei Master e ben sei nei campionati paralimpici, al via tra due settimane.

Un impegno sportivo imponente, costruito nel tempo con serietà e metodo. A Sassari il tennistavolo non è più solo un hobby da palestra: è una scuola, un progetto e – ormai – una piccola istituzione sportiva.