Udinese-Cagliari 1-1, pari amaro al Bluenergy: Kabasele risponde a Borrelli

Alla “Bluenergy Arena” di Udine il Cagliari di Fabio Pisacane, reduce dal ko casalingo con l’Inter, strappa un pareggio sofferto contro l’Udinese di Runjaic: 1-1 il risultato finale. Entrambe le squadre salgono così a quota 8 punti in classifica.

Le formazioni. Runjaic si affida al 3-5-2: out Kristensen per un problema muscolare, al suo posto debutta da titolare Kabasele. Pisacane sceglie invece un 4-3-2-1: Zè Pedro fa coppia al centro della difesa con Mina, che però è costretto a uscire al 20’ per infortunio, sostituito da Adopo. Sulle fasce Palestra e Obert, in mezzo Deiola, Prati e Folorunsho, mentre Esposito e Felici agiscono alle spalle dell’unica punta Borrelli. A dirigere l’incontro è Ruben Arena della sezione di Torre del Greco.

La partita. Il primo tempo è vivace e combattuto. All’8’ i friulani si rendono pericolosi: su errore di Palestra — oggi in difficoltà — Zaniolo colpisce il palo con il sinistro. Al 25’ il Cagliari passa in vantaggio: tiro di Prati deviato in area, pallone che finisce sui piedi di Borrelli, bravo a insaccare da distanza ravvicinata e a firmare il suo primo gol in Serie A.

Da quel momento, l’Udinese spinge. Al 29’ Caprile salva su Atta, al 36’ neutralizza anche Piotrowski, e al 41’ la traversa nega il pari a Atta che stacca di testa su cross di Davis. Si va al riposo con i rossoblù avanti 1-0.

Nella ripresa Pisacane toglie Felici (ammonito) e inserisce Di Pardo. Al 58’ però arriva l’1-1: corner dalla destra, sponda di Solet e Kabasele colpisce di esterno, battendo Caprile.

Nel finale il Cagliari rischia grosso: al 91’ Zè Pedro scivola, Davis si presenta a tu per tu con Caprile che salva miracolosamente, poi Deiola respinge sulla linea e Bayo, a porta vuota, spara incredibilmente fuori.

Finisce 1-1. Prestazione opaca dei rossoblù, che tornano da Udine con un punto prezioso ma non convincente. Caprile, ancora una volta, tra i migliori in campo.

Dopo la sosta per le Nazionali, il Cagliari tornerà alla “Unipol Domus” per sfidare il Bologna di Italiano: appuntamento domenica 19 ottobre alle 15.