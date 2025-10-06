Sport Cagliari, il pareggio con l’Udinese e il ritorno alla “catenaccio” in salsa sarda

Al Bluenergy Stadium di Udine, il Cagliari ha pareggiato 1-1 contro l’Udinese, con il primo gol in Serie A di Gennaro Borrelli e la rete del pareggio di Kabasele. La partita ha evidenziato un cambio di atteggiamento tattico da parte dei rossoblù, già intravisto nella sconfitta contro l’Inter. Dopo il vantaggio, la squadra si è chiusa a riccio attorno alla porta, cercando di difendere il risultato piuttosto che cercare il raddoppio. Il Cagliari ha iniziato la partita con una formazione difensiva, cercando di contenere gli attacchi dell’Udinese. Dopo il gol di Borrelli, la squadra ha continuato a difendersi, senza cercare di sfruttare le occasioni in contropiede. Questo atteggiamento ha permesso all’Udinese di prendere il controllo del gioco e di pareggiare con Kabasele.



Nel finale, i friulani hanno avuto diverse occasioni per vincere, ma gli errori sotto porta di Zaniolo e Bayo hanno mantenuto il risultato in parità. Questo cambio di atteggiamento tattico potrebbe essere una strategia di Pisacane per ottenere punti in trasferta, ma potrebbe anche indicare una mancanza di fiducia nella capacità della squadra di gestire il gioco offensivo. Sarà interessante vedere se questo approccio verrà mantenuto nelle prossime partite o se il Cagliari tornerà a un gioco più propositivo. Questo pareggio con l’Udinese, evidenzia un Cagliari che, dopo aver ottenuto il vantaggio, ha preferito difendersi piuttosto che cercare il raddoppio. Questo atteggiamento potrebbe riflettere una strategia di cautela, ma anche una mancanza di fiducia nelle proprie capacità offensive. Sarà importante per la squadra trovare un equilibrio tra difesa e attacco per ottenere risultati positivi in futuro.