Dinamo Sassari, esordio amaro contro Varese: al PalaSerradimigni finisce 98-102

Dopo la bruciante sconfitta maturata a Seveso nell’ultima gara della pre-season (77-66 il risultato finale del match) contro la gloriosa Pallacanestro Cantù, il rinnovato Banco di Sardegna Sassari viene — purtroppo — sconfitto anche nel match inaugurale della nuova stagione 2025-26.

Una partita, quella andata in scena poche ore fa al PalaSerradimigni, in cui gli uomini allenati da coach Bulleri hanno combattuto con grande cuore e determinazione, offrendo un’ottima prova in termini di prestazione e di “garra”, ma vana ai fini del risultato e della classifica.

La prima frazione di gioco è stata molto combattuta e avvincente. La compagine isolana è rimasta “davanti” nel punteggio sino a metà del primo periodo (13-10 al 5°), subendo poi il ritorno della formazione lombarda, capace in questa fase di “sorpassare” — complice anche qualche errore di troppo della squadra sassarese — e chiudere il quarto avanti di tre lunghezze (24-27 al 10°), lasciando comunque aperta la gara a qualsiasi esito.

Alla ripresa, dopo il piccolo intervallo, la formazione capitanata dall’esperto playmaker Matteo Librizzi ha incrementato il vantaggio, portandolo anche in doppia cifra (38-50 a 3 minuti dal fischio della sirena). Tuttavia, nei minuti finali del periodo, il team varesino non è riuscito a “piazzare” l’allungo decisivo, subendo invece il ritorno delle “bocche da fuoco” biancoblù, che hanno ridotto il gap a sole cinque lunghezze (49-54 al termine del secondo quarto), fornendo una preziosa iniezione di fiducia in vista della ripresa.

Nel terzo periodo la Dinamo ha spesso condotto (74-69 al 3° minuto, per esempio), ma negli ultimi possessi ha dovuto cedere la leadership alla squadra biancorossa, che ha chiuso il quarto avanti 82-78, lasciando la gara ancora apertissima.

Nell’ultimo periodo la partita si è fatta sempre più accesa e spettacolare, con le due formazioni decise a non lasciare nulla di intentato pur di portare a casa l’intera posta in palio. Alla sirena finale, però, è stata la Openjobmetis a spuntarla, infliggendo una cocente delusione ai tifosi sardi accorsi numerosi al PalaSerradimigni.

Risultato finale: Dinamo Sassari 98 – Openjobmetis Varese 102.

Il prossimo impegno del team isolano è in programma al PalaSport Mario Radi il 12 ottobre alle 17:30 contro l’ostica Vanoli Cremona, allenata dal navigato Pierluigi Brotto.