Allevamento e sport: a Tanca Regia oltre 150 puledri per il Premio Regionale





Abbasanta, 29 settembre 2025 – Cinque giorni di cavalli e passione. A Tanca Regia, l’impianto che da decenni è il cuore dell’allevamento sardo, prende il via il 63° Premio Regionale Sardo per i puledri di tre anni.

Organizza l’Asvi, l’agenzia regionale per lo sviluppo e la valorizzazione ippica, sotto i regolamenti del Masaf, il Ministero dell’Agricoltura. I numeri parlano chiaro: 151 puledri iscritti, 113 di razza sella italiano e 38 anglo arabi.

Le prove sono tre. Prima la morfo-attitudinale, che giudica il modello e la conformazione. Poi il salto in libertà, con i cavalli chiamati a superare ostacoli senza cavaliere. Infine l’obbedienza e le andature, una sorta di dressage che misura la risposta ai comandi. Ci saranno classifiche separate e una generale, combinata.

Le giornate iniziano all’alba, tra le 7.30 e le 8, e si chiudono al tramonto. In tribuna non solo allevatori e cavalieri sardi, ma anche compratori dalla Penisola e dall’estero. Francia e Spagna guardano da tempo a questa vetrina.

A giudicare, un organico esperto: Mario Scribano, tecnico del salto in libertà, Paolo Rizzi per la parte morfo-attitudinale, Marina Sciocchetti e Alfio Alberto Velis.

Tanca Regia torna così a essere palcoscenico non solo di cavalli, ma di un pezzo d’identità sarda che ogni anno si rinnova.