Crai Alghero Half Marathon, ultima settimana per iscriversi: pacer pronti a guidare i runner

Alghero si prepara ad accogliere la Crai Alghero Half Marathon 2025, in programma domenica 5 ottobre. L’evento porterà centinaia di runner a correre tra le strade e i panorami della Riviera del Corallo, con un’edizione che si preannuncia partecipata e ricca di novità.

Le iscrizioni per le gare competitive chiuderanno mercoledì 1° ottobre alle 21.00, mentre per le prove non competitive ci sarà tempo fino a venerdì alle 12.00 e, in via eccezionale, anche sabato durante l’Expo allestita in città. Per i più indecisi, sarà possibile registrarsi persino domenica mattina, poco prima dello start.

Il programma del weekend prevede anche attività collaterali con La Gazzetta dello Sport, nell’ambito dello Sport&Beach 2025 Italian Tour. Sono attese sessioni di allenamento gratuite guidate dalla trainer Tiziana Fitness Style, con la partecipazione della velocista Dalia Kaddari.

Confermata la presenza dei pacer ufficiali, figure fondamentali per chi punta a chiudere la mezza maratona in un tempo preciso. Michele Cuccu, Marco Passerò e Antonio Marras accompagneranno i runner sull’1h30; Elisa, Alessandro, Delio e Giangavino sull’1h40; Marco Corrias, Roberto Uda, Stefano Giua e Michele Nioi sull’1h50. Il loro compito sarà quello di scandire il ritmo, motivare e incoraggiare lungo tutto il percorso.

Accanto alle gare agonistiche, spazio anche alla 10 km non competitiva e alla Family Run, pensata per famiglie e bambini. Una giornata di sport e partecipazione che trasformerà Alghero in un palcoscenico a cielo aperto di festa ed energia.

La manifestazione, organizzata con il sostegno di CRAI e Medea – Gruppo Italgas, oltre al supporto del Comune e della Fondazione Alghero, rappresenta la tappa conclusiva dello Sport&Beach 2025 Italian Tour.