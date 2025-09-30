Alghero, trionfi internazionali alle finali del XXV Sardinia Open di wheelchair tennis

Martin De La Puente, Diede De Groot e Jin Woodman hanno firmato l’edizione numero 25 del Sardinia Open International Wheelchair Tennis, appuntamento di categoria ITF1 Series con 35mila dollari di montepremi, ospitato sui campi in green set del Tc Alghero. Un torneo che negli anni si è consolidato come il più importante d’Italia per il tennis in carrozzina e che ha celebrato il suo storico quarto di secolo con un livello tecnico di altissimo profilo.

Nel singolare maschile, la finale ha riproposto lo stesso copione delle ultime due stagioni: lo spagnolo De La Puente, testa di serie numero uno, contro il francese Stephane Houdet, numero due del seeding. Per la terza volta consecutiva l’iberico ha avuto la meglio, imponendosi con un netto 6-2, 6-3. Per lui anche la soddisfazione del successo in doppio, in coppia con l’olandese Ruben Spaargaren, capace di superare Daniel Caverzaschi e Casey Ratzlaff 6-2, 7-6(4).

Domino olandese nel tabellone femminile. Diede De Groot, testa di serie numero sei, ha regolato con autorità la connazionale Jiske Griffioen 6-3, 6-1. In doppio, a trionfare sono state Jinte Bos e Lizzy De Greef, vittoriose per 7-6(3), 6-0 sulla colombiana Angelica Bernal e sulla francese Ksenia Chasteau.

Spazio anche al settore Quad, con finale tutta australiana: Jin Woodman ha superato Benjamin Wenzel 6-0, 6-3. Quest’ultimo ha sfiorato la rivincita nel doppio, ma in coppia con il britannico Gregory Slade si è arreso al super tie-break 2-6, 6-1, 12-10 contro il colombiano Daniel Alejandro Campaz Escobar e il brasiliano Leandro Pena.

Il Sardinia Open conferma così il suo ruolo di palcoscenico internazionale e di tappa imprescindibile del circuito mondiale, con Alghero ancora una volta capitale del grande wheelchair tennis.