Allenamento con i tecnici nazionali di karate per Maira Barabesi

Allenamento d’eccezione a Quartu Sant’Elena, dove gli atleti sardi hanno avuto modo di lavorare sotto la guida dei tecnici nazionali Matteo Fiore e Roberto Clemenza. L’iniziativa, organizzata dalla società Kanazawa dei maestri Piludu, ha richiamato karateka da tutta l’isola.

Tra i presenti anche Maira Barabesi, punta di diamante della Why Company Martial Gym Alghero, che si è distinta durante le sessioni ed è stata notata e apprezzata dai due tecnici azzurri.

Per l’atleta algherese il calendario non concede pause: domenica sarà ad Oristano per un prestigioso trofeo, insieme ai compagni di palestra. La Why Company Martial Gym prosegue intanto l’attività quotidiana, con allenamenti fissati ogni lunedì, mercoledì e venerdì nella palestra dell’Istituto IPIA.