Sport Il Cagliari si blocca in casa contro l’Inter. I rossoblù hanno provato a pareggiare con un palo di Folorunsho, poi Pio Esposito ha chiuso l’incontro.

??I tifosi rossoblù affacciati alle finestre dei palazzi che danno sull’Unipol Domus hanno abbassato le tapparelle dopo dieci minuti. Colpa del ragazzo di Bahía Blanca, Argentina, che quando vede il rosso cagliaritano si ricorda di essere “il Toro” e lo infilza senza pietà. Dodici partite contro i sardi, dodici gol. L’ultimo ha avviato la seconda vittoria di fila dell’Inter, chiusa con il primo squillo di Pio in Serie A (2-0). Un tap in facile facile sotto gli occhi sconsolati - ma comunque fieri - di suo fratello Sebastiano, nella prima sfida tra i grandi della loro vita. Chivu ringrazia il capitano, dà una pacca sulla spalla al figliol prodigo, rosicchia un paio di punti alla Juve e mette un filo di pressione ad Allegri e Conte in vista di domani. L’Inter costruisce il primo gol alla vecchia maniera e con gli stessi attori: un cross dalla sinistra di Bastoni, al suo secondo assist stagionale, e un gol di testa di Lautaro (9’), planato come un falco sul secondo palo per infilare la rete numero 117 in nerazzurro.



È il quinto miglior marcatore della storia dell’Inter. Qui vale la pena fare un piccolo zoom. Un dettaglio passato inosservato. L’azione del gol nasce da un’indicazione di Chivu. In occasione di una rimessa laterale nella metà campo nerazzurra, l’allenatore ha preso la sfera e l’ha messa nelle mani di Akanji, invitando Luis Henrique a lasciar perdere e a spingersi in avanti per dare profondità. L’Inter è partita da destra, ha sviluppato il gioco sulla sinistra e ha arpionato l’1-0 col tridente del lato mancino, il lato forte: Carlos Augusto-Barella-Bastoni. Lautaro ha fatto il resto. Il 2-0 è arrivato ancora dalla sinistra, stavolta con Dimarco: cross teso, facile facile, e destro a porta vuota di Esposito (82'). Il primo squillo in A. La sensazione è che l’argenteria sia stata spolverata più e più volte. L’Inter s’è palesata in Sardegna con qualcosina da dire, da dimostrare, da far vedere, al di là del successo meritato. La banda Chivu ha costruito, duettato e fraseggiato manciate di volte, soprattutto nello stretto, andando a bussare a una difesa del Cagliari tenuta in piedi dal gigante Mina. Zé Pedro e Luperto hanno traballato, la banda Chivu no. Bene Barella - tra i migliori in campo -, Dimarco e Calhanoglu, fermato dal palo nella ripresa. Per l’unico neo bisogna guardare a destra: Luis Henrique, partito titolare per la prima volta, ha palesato timidezza. Nessun dribbling - la sua specialità - un paio di passaggi sbagliati in costruzione, addirittura un controfallo dopo un paio di minuti. Chivu l’ha tenuto in campo settanta minuti, ma c’è ancora da lavorare. Lo stesso pensiero di Pisacane, aggrappato a singoli di talento - Palestra su tutti - e a esterni di spinta, ma privo di mediani di palleggio. Nel primo tempo ha perso anche Belotti, uscito zoppicando per una ginocchiata involontaria di Martinez. Sfortuna. Come il palo di Folorunsho a 15’ dalla fine su angolo di Seba Esposito. Avrebbe cambiato la partita. Un altro spunto arriva dai portieri. Caprile e Martinez - schierato dal 1’ per la seconda volta di fila al posto di Sommer - si sono scrutati da lontano con fare curioso. Elia è sul taccuino dell’Inter, non è un mistero. Nella ripresa ha tolto dall’incrocio un destro di Thuram, ma ha rischiato parecchio in uscita su un colpo di testa di Lautaro. “Pepo”, invece, ha amministrato senza problemi. La differenza rispetto al Sassuolo l’ha fatta… la ThuLa, perché la costruzione nerazzurra cambia luna a seconda dei titolari lì davanti. Con Thuram e Lautaro si fraseggia, con Pio si lancia lungo a caccia di sponde e colpi di testa. La favola era dietro l'angolo. Gli Esposito, entrambi col 94 sulle spalle, si sono tolti lo sfizio di giocare contro per la prima volta in A dopo i due spezzoni in B di due anni fa. A Castellammare, rione Cicerone, gli amici avranno visto la gara sul campetto dove hanno iniziato a giocare. Avranno esultato al gol di Pio e si saranno emozionati per lui, per loro. Seba, dopo Amsterdam, aveva invitato il fratellino a buttarla dentro. Pio l’ha preso alla lettera. Proprio contro di lui.