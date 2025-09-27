Scommesse sportive, il pronostico di Mr Simon

La Serie A ha ormai preso ritmo. Giornata dopo giornata, il calendario offre incroci che stuzzicano la fantasia e l’agonismo dei tifosi. E, con loro, anche la curiosità degli appassionati di scommesse.

Mr Simon ci guida attraverso due sfide di cartello del sabato.

Juventus–Atalanta, ore 18.00.

Una partita che negli ultimi dieci anni ha fatto registrare ben 11 pareggi su 18 incroci. Tradizione che parla chiaro, ma i numeri da soli non bastano a scrivere il futuro. Stavolta il consiglio è semplice: “entrambe le squadre segnano – Sì”, proposto a quota 1.90 (Bet365).

Cagliari–Inter, ore 20.45.

I rossoblù arrivano dal passaggio in Coppa Italia contro il Frosinone, sei gol segnati in due gare e solo due subiti. La squadra di Pisacane vola sulle ali dell’entusiasmo e promette battaglia a un’Inter già in affanno nelle prime settimane. L’idea è rischiare qualcosa: doppio segno 1-2 a quota 1.22. Per i più coraggiosi, occhio al risultato esatto 2-1 Cagliari, che paga addirittura 19.00.

“In bocca al lupo, appassionati di calcio e carissimi lettori di Gazzetta Sarda – conclude Mr Simon – e ricordatevi di giocare sempre in modo responsabile.”