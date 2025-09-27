Due nuovi istruttori nazionali per la Pallacanestro Alghero

La Pallacanestro Alghero festeggia due nuovi traguardi. Eleonora Cresci e Fabio Costa hanno ottenuto la qualifica di Istruttori Nazionali FIP al termine del secondo anno del corso, svolto a Cagliari dal 12 al 17 settembre.

Un riconoscimento che premia il loro impegno e arricchisce ulteriormente lo staff minibasket della società, che oggi può contare su quattro istruttori nazionali: oltre a Eleonora e Fabio, già da tempo Martina e Antonello hanno conseguito la stessa qualifica.

«Lavorare sul campo e imparare da maestri come Maurizio Cremonini e Roberta Regis è stato impagabile» raccontano i due istruttori, che hanno potuto approfondire il metodo “Minibasket for Life”, punto di riferimento in Europa. Una visione che mette al centro la crescita dei bambini non solo sotto l’aspetto tecnico, ma anche umano e sociale.

Per Eleonora Cresci è arrivata anche una doppia soddisfazione: nei giorni successivi ha ottenuto la qualifica di Allenatore Regionale, dopo due anni di percorso formativo. Potrà così cimentarsi con le prime categorie giovanili in uscita dal vivaio minibasket algherese.

Il lavoro svolto dalla Pallacanestro Alghero è stato riconosciuto dalla FIP con la certificazione Platinum Plus, il massimo livello di qualità assegnato alle società di minibasket in Italia. Un risultato che testimonia la cura della società per la formazione e la qualità dello staff tecnico.

Eleonora, Fabio e gli altri istruttori aspettano i giovani cestisti al PalaManchia per una nuova stagione di minibasket.